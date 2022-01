Sparanise. L’associazione Agro caleno ricorda la giornata della memoria sparanisana

(Caserta24ore) SPARANISE Lunedì 31 gennaio 2021, ore 17, convegno al Camelot a Montanaro di Francolise. Lo scopo è quello di non dimenticare l’olocausto, la deportazione, i campi di concentramento, gli eccidi nazisti, i bombardamenti. Anche quelli che ci riguardano da vicino, perché ci hanno colpito al cuore ed hanno ferito a morte Sparanise con almeno 100 vittime civili in quell’ottobre 1943. Cittadini uccisi dai nazisti in Via De Renzis, presso la Masseria Carotenuto. Oppure uccisi durante i bombardamenti, durante gli incendi o la distruzione delle abitazioni. L’Associazione culturale “Agro Caleno” di Sparanise, presieduta dall’avvocato Salvatore Piccolo, proprio per non dimenticare tutto questo ha organizzato un interessante convegno in occasione della Giornata della Memoria presso il ristorante Camelot a Montanaro di Francolise. Il Convegno, che si intitola “Memoria, le radici del futuro”, si terrà domani, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 17. E vi parteciperanno il prof. Giovanni Cerchia, docente di Scienze Politiche presso l’Università del Molise, il prof. Giuseppe Angelone, docente dell’Università Vanvitelli di Caserta, Luca Gianfrancesco, regista del film “Terra Bruciata” e il preside Paolo Mesolella, autore dei libri “Ricordi e testimonianze sul campo di concentramento tedesco di Sparanise” e “La Guerra Addosso, il Campo di Concentramento tedesco di Sparanise e gli eccidi di Terra di Lavoro”. Saranno presenti all’incontro l’avv. Salvatore Piccolo, presidente dell’Associazione “Agro caleno” che introdurrà i lavori, il sindaco di Francolise Gaetano Tessitore , la professoressa Rosalba Fiorillo e gli alunni del Foscolo, indirizzo Turismo di Sparanise, che accoglieranno gli ospiti: Rotunno Stefania, Romanelli Valentina, Leardi Georgia, Mancini Margherita, Kasa Ermelinda, Di Zazzo Miriam, Donatiello Salvatore. “Con questo convegno, ha spiegato il presidente avv. Salvatore Piccolo, la nostra associazione si pone l’obiettivo di far comprendere l’importanza delle scuole sul nostro territorio e di valorizzare la memoria del nostro paese. La nostra associazione è nata a Sparanise nel mese di dicembre 2021 per cercare di valorizzare la storia del paese e l’istituto Foscolo resta un fiore all’occhiello del nostro territorio. Un baluardo contro l’illegalità ed uno scrigno di storia: è nato sulla Reale fabbrica di Armi Bianche borbonica, è stato Casa del Fascio, caserma dei Carabinieri e scuol, dove è conservata la biblioteca più importante dell’Altocasertano con 9 mila libri, dedicata a don Francesco D’Angelo, il tenente cappellano sparanisano, deportato in Germania dal 1943 al 1945, con matricola 30815 e scampato alla morte dopo tre diverse condanne a morte. Il Foscolo di Sparanise, proprio per non dimenticarlo, ha cercato di ricordarne la figura, dedicandogli la sua grande biblioteca.