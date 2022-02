Caserta. Anagrafe, in pensione 4 dipendenti

(Maurizio Del Rosso). La Giunta Comunale ha approvato la delibera relativa al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili, ma nulla ha disposto in merito al regolare funzionamento degli Uffici Comunali in particolare quelli di via San Gennaro, limitandosi ad una mera ipotetica programmazione.

Risulta infatti che entro la primavera andranno in quiescenza ben quattro validissime risorse senza tuttavia che l’Ente abbia posto in essere una produttiva e tempestiva riorganizzazione degli uffici dell’anagrafe.

Il rischio, afferma Del Rosso, è che entro la prossima primavera non si riuscirà a garantire al cittadino il regolare servizio di Front Office, finora sorretto con fatica dal personale in servizio.

Non è chiaro in che modo l’amministrazione, più interessata alla questione legata alle posizioni organizzative, intenda perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. (foto repertorio)