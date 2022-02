Sabato 5 e domenica 6 febbraio gli eventi del Festival della vita

(Caserta24ore) SABATO 5 FEBBRAIO Ore 18:00 in onda su www.festivaldellavita.it la

Serata di Galà del Festival della Vita XI Edizione. Interventi del prof. Paolo Antonio Ascierto e del maestro Eugenio Bennato premiati per l’impegno profuso in campo lavorativo.

Nel corso della serata, saranno consegnati il “Premio un amico per la vita… Mons. Pietro Farina” al dott. Gaetano Gubitosa, direttore generale A. O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; “Premio Ambasciatore del Festival della Vita al gen. Ippolito Gassirà”.

DOMENICA 6 FEBBRAIO Giornata Nazionale per la Vita. Durante la giornata saranno realizzate diverse iniziative che celebreranno l’umano percorso sia a livello locale che nazionale.

Per l’occasione alle ore 21:00 sarà trasmesso su NUVOLATV lo speciale “10 anni della nostra vita, Galà Festival della Vita Digital Edition”, amarcord, testimonianze e momenti artistici dal 2011 al 2020 a cura del maestro Gaetano Maschio.