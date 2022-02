(Caserta24ore) Sanremo, al via il Festival di Musica Cristiana. Si accendono i riflettori sul palco dell’Opera don Orione, sede della prima edizione del Festival. Ventiquattro i cantanti in gara, alla presenza del vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, monsignor Antonio Suetta. Direttore artistico, il cantautore Fabrizio Venturi. Ventiquattro artisti in gara, c’è anche un rapper. L’obiettivo è quello di far dialogare la musica cristiana con gli altri generi perché la musica è musica, non ha confini. Sanremo è la capitale della musica! Vivere la prima edizione qui, in questa ideale staffetta con l’Ariston, è veramente bello.