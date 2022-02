Caserta. Via Feudo San Martino versa in situazione disastrosa

(Maurizio Del Rosso). Arriva un’nterrogazione urgente ex art. 28 del Regolamento delle attività consiliari del Comune di

Caserta, in merito alle condizioni di Via Feudo San Martino.

A causa dell’assenza di manutenzione, via Feudo San Martino si presenta dissestata, piena di buche,

di crepe, con il manto stradale sollevato e/o infossato al punto tale da lasciar in rilievo i tombini del

sistema fognario.

Il quadro già disastroso, tende a peggiorare ulteriormente nelle giornate di pioggia dove a causa del

dislivello l’acqua piovana tende ad impantanarsi per interi giorni e ad espandersi ben oltre i cancelli

di ingresso delle varie abitazioni poste lungo la strada.

Tale condizione della strada ostacola la normale e sicura viabilità, in quanto le numerose insidie< br>potrebbero cagionare non solo danneggiamenti agli autoveicoli in transito, ma anche spiacevoli

incidenti ai pedoni, tenuto conto altresì dell’assenza di marciapiedi e che il terreno che costeggia la

strada è sordido ed il Comune non sembra abbia mai ordinato ai proprietari dei fondi la loro cura.

Tanto su esposto il sottoscritto Maurizio Del Rosso, unitamente ai gruppi consiliari Gianpiero Zinzi

per Caserta e Prima Caserta, interroga l’Amministrazione:

 Sulle motivazioni che inducono l’Ente a non manutenere la strada Via Feudo San Martino,

rendendola pericolosa;

 Quali opere di messa in sicurezza/ manutenzione ha in programma e quali sono le tempistiche

di realizzazione.

Si richiede, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, la risposta scritta ai su indicati quesiti entro 30

giorni o in subordine nel corso del primo Consiglio Comunale utile.