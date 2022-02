San Tammaro. Sabato 12 al Real Sito il Forum di Carditello le buone pratiche per la Campania Felix

I territori di Terra dei Fuochi sono da tempo sottoposti, da parte di diversi Enti ed Istituzioni scientifiche, a studi riguardanti la correlazione tra la presenza di inquinanti su quel territorio e gli eccessi di mortalità, di incidenza tumorale e di ospedalizzazione per diverse patologie. L’Associazione CARENA, in sintonia con le finalità e le previsioni della “Carta di Carditello”, che ha sottoscritto, promuove il forum di Carditello per fare il punto della situazione sugli esiti di tali studi e per presentare alcune buone pratiche finalizzate alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

L’evento sarà presieduto dalla prof.ssa Annamaria Colao, titolare della cattedra UNESCO Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli.

Sono stati invitati a partecipare imprenditori, amministratori locali, Organizzazioni Professionali e Ordini Professionali, i vertici ecclesiastici che tanta preoccupazione hanno espresso ed esprimono per le martoriate condizioni di vita degli abitanti di Terra dei fuochi. A tal proposito si segnala che saranno presente Mons. Antonio Di Donna Presidente della Conferenza Episcopale Campana e Mons. Salvatore Visco Vescovo di Capua. L’evento è stato patrocinato dal Ministro della Salute e dal Presidente dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Caserta.

L’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutti pur nel rispetto della normativa anti Covid che nel nostro caso limita la partecipazione a 80 persone. L’evento sarà, comunque, diffuso in diretta video e audio sui principali canali e Pagine Social.

PROGRAMMA

Ore 10.00 Introducono e moderano Prof.ssa Annamaria COLAO

Cattedra UNESCO Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, Università Federico II di Napoli

Dott. Francesco PIONATI

Giornalista

Ore 10.10 Saluti

Prof. Luigi NICOLAIS Presidente della Fondazione Carditello

Avv. Vincenzo D’ANGELO Sindaco del Comune di San Tammaro

Dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE Procuratore della Repubblica di Napoli Nord

Maddalena GIOCONDO Presidente Associazione Carena

Ore 10.30 Un nuovo modello di monitoraggio dello stato di salute: analisi puntuali dei rischi e condivisione degli studi con le popolazioni esposte

Dott. Mario FUSCO

Direttore UOSD Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud

Ore 10.50 Il contrasto del fenomeno dei roghi in terra dei fuochi, le attività di primo e secondo livello, il raccordo con il volontariato e le “action day”

Dott. Filippo ROMANO

Viceprefetto, Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania

Ore 11.10 La difesa del suolo e l’ecosistema della Regione Campania: lo stato delle bonifiche Dott. Michele PALMIERI

Direttore Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema della Regione Campania

Ore 11.30 Ambiente e salute, dall’esperienza campana un nuovo modello di sanità di prevenzione Dott. Antonio LIMONE

Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno

Ore 11.50 Nuove tecnologie per la transizione ecologia tra l’economia circolare e la chimica verde.

Dott. Carlo NICOLAIS

Head of Group Institutional Relations, Communication & Sustainability, Maire Tecnimont

Ore 12.10 Nuove tecnologie fotoniche per il monitoraggio di territori ad alto rischio

Prof. Antonello CUTOLO

Cattedra di Elettronica, Università Federico II di Napoli

Ore 12.30 Fitorisanamento dei suoli degradati e/o contaminati: limiti e prospettive Prof. Massimo FAGNANO

dott. Alberto Di Ferrante presidente del consiglio di indirizzo dell’Associazione Carena

Ore 12.50 Il sistema dei controlli e monitoraggi ambientali

Avv. Luigi Stefano SORVINO

Direttore Generale dell’ARPA Campania

Ore 13.10 L’intesa Invitalia-Fondazione Carditello. Metodi e risultati Dott. Vittorio FRESA

Responsabile Service Unit 3 imprenditorialità – Invitalia

Ore 13.30 Dibattito con l’intervento dei Presidenti degli Ordini Professionali di Caserta

Ore 14.00 Presidenza e chiusura dei lavori Prof.ssa Annamaria COLAO