Sanremo. “Pro Vita e Famiglia” contro il festival Blasfemo.

(da Jacopo Goghe- Pro Vita) SANREMO Ornella Muti ha promosso la legalizzazione della cannabis, che ogni anno rende migliaia di giovani schiavi della tossicodipendenza; Achille Lauro ha messo in scena un auto-battesimo blasfemo mentre un coro lo osannava cantando l’Alleluia;

“Drusilla Foer”, un uomo travestito da donna, spera che la sua presenza possa aiutare le battaglie LGBT; due cantanti alzano il pugno sinistro; il capo del gruppo “Maneskin” mostra uno strumento sadomaso per la penetrazione anale… Tutto ciò è andato in scena al Festival di Sanremo, a nostre spese. Tutto ciò viene finanziato col canone che ogni anno paghiamo alla Rai(i nostri risparmi)? Anche se non guardiamo Sanremo… lo finanziamo lo stesso. Assurdo!

Pro Vita e Famiglia è andata fino a Sanremo per far sentire il nostro sdegno: ha commissionato alcuni camion-vela da far circolare intorno al Teatro Ariston di Sanremo per denunciare l’abuso a fini blasfemi e ideologici del canone Rai che noi cristiani siamo costretti a pagare. Inoltre,stiamo portando a termine la denuncia contro la Rai all’Autorità Garante per le comunicazioni…”