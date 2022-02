Scuola. Il 7 febbraio la giornata nazionale contro il bullismo

In occasione del 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo, AllEyeStudio, insieme ai due artisti salentini Lio e Last Hypnosis, produce ‘Deformato’, il singolo accompagnato dal videoclip, con la regia di Valentina Zocco, con lo scopo di raggiungere gli adolescenti per sensibilizzarli al tema, attraverso il linguaggio in cui più si identificano.

BULLI STOP, Centro Nazionale Contro il Bullismo, sotto la direzione artistica di Alessandro Gassmann e gli ambasciatori Enrico Papi, Paolo Genovese e Max Gazzè, sposa l’originalità del progetto, patrocinandolo.

Il brano, arrangiato e prodotto da Sergio D’Amico, frontman dei Last Hypnosis, si presenta come l’unione tra il suo rock d’impatto la poesia intimista di Emilio Colaci (Lio). Penna acuta e tagliente, la sua: il testo racconta la straziante quotidianità e lo stato d’animo di un ragazzo deriso ed emarginato dai suoi compagni perché ‘’diverso’’ e che si riscatta grazie alle attenzioni di una ragazza, scoprendo e imparando l’amore vero, anche quello per se stesso. Le due linee vocali, pur essendo diverse e contrastanti, rendono il brano unico nel suo genere. Il videoclip, diretto e realizzato in toto dalla videomaker Valentina Zocco, docente di arte e immagine e pertanto a stretto contatto con i propri alunni, coglie l’essenza e rappresenta al meglio, attraverso il susseguirsi di simbologie cariche di pathos e immagini catartiche, il disagio e l’annichilimento delle vittime di bullismo. Il singolo sarà supportato da diverse radio nazionali e sarà distribuito su tutti i canali e i digital store. Il video sarà disponibile dal 7 Febbraio su youtube e sui social dell’associazione e degli artisti.