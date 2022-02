Teano. Il Liceo linguistico del Foscolo ha tante cose da raccontare.

(Caserta24ore) TEANO Il Liceo Linguistico all’Isiss “Foscolo” di Teano ha tante cose da raccontare ai giovani studenti della Terza Media che si apprestano a frequentare il primo anno di scuola superiore. Dopo la nascita del fondo di cultura araba, avvenuta tre anni fa nella Biblioteca del Foscolo a Sparanise, grazie a 400 libri sulla lingua e la cultura araba, donati dal professore Universitario Bartolomeo Pirone, nei prossimi giorni presso il Liceo Linguistico del Foscolo a Teano arriverà anche quest’anno, un corso di Lingua e cultura araba, che si aggiunge alle certificazioni inglese Cambridge della British Scool di Caserta, alla Certificazione Delf di Francese e allo studio della lingua spagnola. Il Liceo Linguistico del Foscolo ha ampliato la sua offerta formativa e si è volto all’attualità. “La lingua araba, spiega il preside Paolo Mesolella, è parlata da oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo. È la lingua nazionale di 23 Paesi ed è una delle sei lingue ufficiali utilizzate presso le Nazioni Unite. Imparare l’arabo, anche a livello iniziale, porta indubbi vantaggi, non solo perché aiuta a conoscere meglio la cultura dei nostri nuovi vicini ma anche perché è la prima lingua usata nel mondo arabo: è la lingua ufficiale in 23 Paesi, è una porta aperta alla cultura islamica e certamente può darci l’opportunità di scoprire l’eredità religiosa, architettonica, scientifica e umanistica che ha ispirato numerose civiltà del Medio Oriente e dell’Occidente. Parlare l’arabo può aiutare i nostri studenti, aperti alla conoscenza del mondo, ad aprirsi agli altri e a sviluppare le loro curiosità intellettuali. Questo li aiuterà a distinguerli dai coetanei durante la loro carriera scolastica e universitaria e certamente li aiuterà anche a trovare un lavoro. Imparare l’arabo come quarta lingua, in un mondo dove è diventato importante conoscere lingue straniere, l’ arabo può essere una buona occasione per aprire il proprio orizzonte linguistico e culturale. Per gli alunni del Linguistico che vogliono lavorare nel commercio o nel turismo, o continuare con l’Università, la lingua araba può aprire nuovi orizzonti come l’inglese e lo spagnolo. Se uno studente ha il desiderio di lavorare nel turismo come interprete, nelle compagnie aereonavali e nell’insegnamento all’estero, la lingua araba è importante come lo sono l’inglese e lo spagnolo. In tutto il mondo ci sono 350 milioni di persone madrelingua spagnola, perché è la lingua ufficiale di oltre 20 Paesi Per gli alunni che amano le lingue o conoscere altri Paesi e altre Culture, spiega il preside Mesolella, al Liceo Linguistico del Foscolo (ma anche nell’indirizzo Turismo), troveranno corsi di lingua inglese, spagnolo, francese e arabo che permetteranno loro di conoscere meglio il mondo che li circonda e scoprire il fascino della cultura araba e spagnola.