Calvi Risorta. L’albero della Pace intitolato a Peppino De Lucia

(Caserta24ore) Mercoledì 9 Febbraio 2022, alle ore 11, a Calvi Risorta si terrà la cerimonia di intitolazione dell’Albero di ulivo della Pace, dedicato a “Peppino De Lucia”. La manifestazione che si terrà nell’area antistante la sede del Comune, nasce nell’ambito delle celebrazioni dei Giorni della Memoria e del Ricordo, grazie al Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, con il Patrocinio del Comune di Calvi Risorta, l’adesione dell’ Istituto Comprensivo “Cales”, dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Calvi Risorta, dell’Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Caserta. Durante la manifestazione vi sarà la piantumazione, la benedizione e l’ intitolazione con una targa, dell’ Albero della Pace, alla memoria del caleno Giuseppe De Lucia, referente dei Radioamatori del Circolo Cales CE1, Direttore del Giornale web Calvi Risorta.com e segretario dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Calvi Risorta. Parteciperanno alla manifestazione il sindaco di Calvi Risorta, dott. Giovanni Lombardi, il Dirigente scolastico dell’IAC “Cales ”; il Dirigente Scolastico dell’ISISS “U. Foscolo” di Sparanise-Teano, prof. Paolo Mesolella, il Presidente dell’ Associazione Nazionale Carabinieri di Calvi Risorta, Avv. Giovanni Morelli, la Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio.

Saranno presenti inoltre la Famiglia di Peppino De Lucia, il Parroco della cattedrale Don Antonio Santillo, il presidente del Gruppo A.R.I. Caserta, Modesto Pelagalli. “Peppino De Lucia, ha spiegato Agnese Ginocchio, ha collaborato attivamente con il Movimento per la Pace, e grazie al suo supporto sono nate nella scuola e in paese numerose iniziative sul tema della Pace Questo il testo della dedica sulla targa posta sull’albero della Pace a Calvi Risorta: “A Peppino De Lucia, alla persona speciale che era. Per il rispetto per la legalità, la Pace, l’Ambiente, il servizio di sicurezza svolto nel territorio. Per il suo amore per Calvi Risorta. Che il suo esempio ci sproni all’ impegno per la causa del Bene Comune e della Pace”.