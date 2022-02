Calvi Risorta. In corso tesseramenti Lega

Lo fa sapere lo stesso Allocca Alfredo, coordinatore della cittadina che in una nota stampa scrive: “Sono in corso i nuovi tesseramenti in provincia di Caserta della lega Salvini Premier. Come sempre è in prima linea il segretario provinciale, dot. Salvatore Mastroianni, al quale non può mancare il mio sostegno come segretario di Calvi Risorta. Ricordo il portale di riferimento nell’ Agro Caleno (pagina facebook lega Calena). ll gruppo politico della Lega è sempre presente sul territorio per aiutare i cittadini e le istituzioni, pronto per le nuove sfide elettorali.