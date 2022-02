Caserta. La proposta: “Il centro storico nel piano triennale delle opere pubbliche”

La necessità di inserire il centro storico nel piano triennale delle opere pubbliche, con interventi mirati per la riqualificazione di corso Trieste. E’ la richiesta avanzata dal consigliere comunale di centrodestra Maurizio Del Rosso nel corso della riunione della III Commissione consiliare svoltasi questa mattina nella sala giunta del Comune di Caserta. All’incontro, incentrato su Puc e Pnrr, era presente anche l’Assessore all’Urbanistica Domenico Maietta.“Nel corso dell’incontro – ha spiegato il consigliere Del Rosso – ho manifestato all’assessore le perplessità legate al mancato inserimento, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/20224, di interventi mirati alla riqualificazione del Corso Trieste e delle sue arterie. In particolare si ravvisa la necessità di disporre, anche mediante ordinanze sindacali specifiche, il rispetto delle più elementari norme di decoro urbano da parte dei proprietari degli immobili non locati”.