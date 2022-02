Maddaloni. Multinazionale Tabacchi sposta magazzino ad Anagni, la protesta dei lavoratori

(A cura di Carmine Giusti). Logista, multinazionale spagnola impegnata per conto dei monopoli di stato nello smistamentodel tabacco e derivati, ha comunicato ai lavoratori la chiusura del magazzino situato nell’interporto di Maddaloni a partire dal prossimo ottobre. Una situazione incredibile eparadossale se si considera che Logista non è in situazione di crisi economica, ha i bilanci inordine e lavora come appaltatore dello stato per il tramite dei Monopoli.

Oltre cento lavoratori, tra dipendenti diretti e indiretti della ditta appaltatrice Gli, rischiano dirimanere senza lavoro, in un momento storico di profonda crisi economica ed in un territorio chesoffre da anni del disimpegno imprenditoriale, nel silenzio assordante delle istituzioni.

Quello di Logista è solo l’ultimo esempio di un capitalismo predatorio, sordo e cieco alle esigenzedel territorio, dei suoi lavoratori, delle ricadute sociali e umane di scelte improvvise e immotivate. Nonostante i bilanci più che floridi, assistiamo all’ennesima delocalizzazione, un’operazione che,come sottolinea Cgil:”Mira alla massimizzazione dei profitti sulla pelle dei dipendenti.”

Non possiamo che appoggiare la protesta dei lavoratori e dei sindacati provinciali, in sciopero edassemblea permanente dalla scorsa settimana. Uno sciopero che si è allargato, con laproclamazione nelle scorse ore di una mobilitazione nazionale in solidarietà ai lavoratori del sito diMaddaloni.

È ora di un intervento legislativo forte, che ponga seri paletti ad imprese che prendono e mairestituiscono. Se è pur vero che “L’iniziativa economica privata è libera” come recita la nostracostituzione, questa “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.

Ci troviamo di fronte a una vertenza emblematica del nostro territorio e del nostro tempo. Non si èsoltanto scelta la macelleria sociale, ma si è scelta la desertificazione di un territorio che avràinevitabilmente forti ripercussioni sul futuro lavorativo dei giovani in Campania.”

Comunicato congiunto Antonio Dell’Aquila – Coordinatore provinciale SI CasertaPaolo Napolitano – UGS CampaniaTonino Scala – Coordinamento regionale SI Campania