Sparanise. Rinascerà la storica “Ragioneria”

(Caserta24ore) SPARANISE Con il decreto dirigenziale n. 49 del 7 febbraio 2022, la Regione Campania ha approvato, all’interno del Piano di Edilizia Scolastica, quattro interventi nella Provincia di Caserta per la costruzione di nuove scuole “mediante la demolizione e la ricostruzione degli edifici”. Tra gli edifici interessati, vi è la “Vecchia Ragioneria” di Sparanise: edificio oggi abbandonato in Via Fabbrica delle armi bianche. Il progetto è tredicesimo nella graduatoria ed è in attesa del trasferimento dei fondi da parte del Governo. È stato presentato dalla Provincia di Caserta, grazie al Sindaco Martiello e all’Ufficio Tecnico di Sparanise con l’Architetto Cerullo. L’opportunità offerta dal bando rappresenta un’occasione per rilanciare la scuola al centro della Città di Sparanise. La costuzione della nuova scuola, secondo il sindaco Martiello avrebbe dei benefici in termini:

logistici – sarà più facile raggiungere l’edificio dalla Stazione FS di Sparanise;

di iscritti all’Istituto Superiore; economici – riportare i ragazzi dal centro della città significa ridare vita alle attività commerciali. I ragazzi torneranno a fare “rumore” nel cuore della città, in un nuovo edificio, moderno e all’avanguardia, che vanta sessant’anni di vita scolastica, dove hanno studiato migliaia di professionisti del nostro territorio, ragionieri e geometri, ma anche avvocati, medici, ingegneri e professori universitari.