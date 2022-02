Kevin Yuill: «Perché anche un ateo si oppone alla legalizzazione del suicidio assistito e dell’eutanasia?»

(Caserta24ore – Pro vita & famiglia) Riportiamo qui di seguito il discorso integrale pronunciato da Kevin Yuill, lecturer dell’University of Sunderland e suicidologo, durante il convegno “Eutanasia: vite da scartare? Il dovere della società di fronte alla sofferenza”, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus ed Euthanasia Prevention Coalition con la collaborazione di Family Day, Centro Studi Livatino, Amci, Forum Ass. Sociosanitarie e Movimento per la Vita, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, a piazza Montecitorio. Vorrei scusarmi per l’approccio accademico, ma trovo che più faccio ricerche e penso a questo argomento, più diventa inquietante. Intendo mettere in evidenza i pericoli per la nostra umanità, esaminando il presente e la storia (sono uno storico).

Analizziamo innanzitutto l’ineguaglianza morale. Vogliamo che ci siano categorie morali separate di persone? Sanzionare il suicidio assistito/eutanasia per alcune categorie di persone le rende moralmente disuguali a quelle che non sanzioniamo e, anzi, tentiamo di impedirne attivamente il suicidio. L’uguaglianza morale non è semplicemente un concetto religioso, ma si declina anche nella dignità intrinseca degli esseri umani. È stata incapsulata nell’Illuminismo ed espressa nella rivoluzione francese: “Liberte, Egalite, Fraternite” e nella rivoluzione americana: “Noi riteniamo che queste verità siano evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali”. L’uguaglianza morale trova espressione anche nelle leggi sull’omicidio. Uccidere un’anziana di 86 anni che non dà valore alla sua vita non è un atto meno crudele di quanto lo sia un giovane di 24 anni che dà valore alla sua vita. La parità di valore che attribuiamo alla vita di entrambe queste persone – e di tutte le altre – riflette questa uguaglianza morale. Perché dovrebbe essere diverso nel caso del suicidio? È giusto impedire strenuamente alle persone di uccidersi, anche se queste persone non apprezzano la propria esistenza in quel preciso momento. Questo è il nostro compito come esseri umani, come comunità. Non diciamo “violenti not fit injuria” (non c’è reato quando viene dato il consenso) in relazione alla maggior parte dei suicidi. Se acconsentiamo (e assistiamo) ai suicidi allo scopo di prevenire “sofferenze insopportabili” – che, naturalmente, non è una prognosi medica ma interamente soggettiva, come possiamo non rispettare i desideri del ventiquattrenne con il cuore spezzato? Per un umanista, il suicidio talvolta è la decisione giusta per l’individuo. Qualcuno che si sacrifica per salvare gli altri, per esempio, è un atto bellissimo, che viene giustamente ammirato e osannato. Ma non possiamo prendere questa decisione per qualcun altro. E la nostra umanità ci impone di salvare l’uomo che è in bilico sul ponte. È sempre un atto virtuoso salvare una vita, anche se la persona riuscirà ad ammazzarsi il giorno dopo. Dobbiamo partire dal presupposto che una vita umana vale la pena di essere salvata. Facciamo anche il possibile per prevenire la violenza contro un membro della nostra comunità, anche se l’assassino e la vittima sono la stessa persona. Quando vediamo qualcuno affogare, superiamo il nostro naturale rispetto per l’integrità fisica dell’altra persona e, come mi hanno insegnato all’epoca, la rendiamo incosciente se è necessario per salvarla. A volte, dobbiamo proteggere le persone da se stesse. Ah, ma che dire di quelle categorie di persone a cui rimane un’esistenza fatta solo di sofferenza? Senza dubbio, dovremmo onorare i loro desideri. Gli resta poco tempo e la vita non può che essere una tortura. Osserviamo la sofferenza. Nelle zone in cui è legale, il dolore – o anche la relativa preoccupazione – non è tra le prime cinque ragioni per cui le persone scelgono questa opzione. Naturalmente, una prognosi terminale o il fatto di sentirsi dire che una condizione ti priverà gradualmente di tutte le tue capacità porta le persone a deprimersi, cosa molto comprensibile. Soffriranno. Ma, come vi diranno gli operatori degli ospizi, questa sofferenza – se non la malattia di base – è curabile. Le persone possono adattarsi. La chiave consiste nel fatto che il comandamento “Non uccidere” non è riservato ai cristiani. Una volta che tracciamo una linea tra le categorie di persone le cui vite riteniamo siano sacrificabili e quelle i cui suicidi cerchiamo strenuamente di prevenire, non abbiamo semplicemente camminato su un terreno scivoloso, ma siamo scesi da un precipizio morale. Infatti, chi può tracciare questa linea e mantenerla nelle ” misure di sicurezza ” di cui sentiamo tanto parlare? E in che punto dovrebbe essere tracciata? Ogni paese che ha legalizzato il suicidio assistito e/o l’eutanasia sulla base delle sofferenze insopportabili dei morenti ha ampliato le categorie di coloro che ne hanno diritto nel giro di 10 anni. L’Olanda ne è un chiaro esempio. Il caso “Postma” riguarda un medico che ha ucciso sua suocera che stava morendo di cancro e che implorava di morire. Nel corso degli anni, la morte come trattamento si è espansa fino ad includere gli autistici e i ritardati mentali, i malati mentali gravi e altre categorie. L’aumento delle diverse categorie è stato ancora più drammatico in Canada, dove la stipula che la morte sia “ragionevolmente prevista” è stata abbandonata. Le persone disabili in Olanda, Belgio e Canada ora sono idonee semplicemente perché si presume che la loro disabilità diminuisca la qualità della loro vita. La frase “meglio morti” è spesso usata a proposito delle vite dei disabili.

Qual è il vero progetto che porta alla legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito? È un tentativo – un tentativo onesto e di solito ben motivato – di razionalizzare l’esistenza umana, di rimuovere il disordine alla fine della vita, di prevenire la sofferenza. Non si tratta del diritto di morire. Il diritto uguale per tutti gli adulti competenti di porre fine alla loro vita – con assistenza – onorerebbe almeno l’uguaglianza e la libertà umana. Ma coloro che si battono per questo diritto si oppongono al suicidio – e si oppongono anche fermamente al termine suicidio assistito. Nella storia, i principi dietro l’eutanasia sono 1) la misericordia verso chi soffre; 2), la tesi secondo la quale le risorse economiche spese per mantenere in vita una persona con una qualità di vita minima sarebbero spese meglio altrove.

Estirpare la sofferenza è un progetto nobile ma chimerico e intrinsecamente pericoloso. Samuel Williams, che ha coniato la frase eutanasia nel 1870 ha combinato compassione e disprezzo quando ha detto che nessun problema si verifica quando “si toglie una vita che ha cessato di essere utile agli altri, ed è diventata un’inflizione insopportabile per il suo possessore”. Con il cloroformio, divenne possibile ridurre la sofferenza. Ma questo fu presto razionalizzato nella riduzione della somma delle sofferenze umane. Perciò, nei primi anni del ventesimo secolo, la dottoressa Ella K. Dearborn chiese “l’eutanasia per i malati incurabili, i pazzi, i criminali e i decerebrati”. In Germania – anche prima del famigerato programma T4 Aktion lanciato durante il Terzo Reich, i consigli per l’eutanasia contenevano sia la compassione che la necessità di razionalizzare e controllare la morte. Nel 1922 un legislatore inviò richieste al Reichstag: “i. Sterminio dei malati di mente. 2. Omicidio per pietà per i ‘ malati terminali. 3. Omicidio per pietà per gli esauriti. 4. L’uccisione di bambini storpi e malati incurabili”. In questo modo, naturalmente, si riduce eccome la sofferenza. In Olanda e in Canada ci stiamo muovendo in questa direzione. Esiste già l’eutanasia per i malati terminali e l’opzione del suicidio – ma non lo sterminio – per i malati di mente. Nei Paesi Bassi, l’iniziativa “Vita Completa”, che ha l’appoggio dei principali partiti politici, garantisce l’opzione dell’eutanasia per tutti coloro che hanno più di 74 anni – l’eutanasia per gli esauriti. Inoltre, il secondo principio – che le risorse economiche siano meglio impiegate altrove piuttosto che mantenere in vita qualcuno con una qualità di vita minima – racchiude un principio totalitario: che l’individuo debba essere sacrificato per il bene della società. Fa ancora parte della discussione, anche se non è sostenuto come lo è stato in passato. Di nuovo, minaccia il nostro senso morale, il nostro rispetto per l’umanità presente in ogni persona. Nulla di tutto ciò equivale a suggerire che coloro che vogliono l’eutanasia e la morte assistita condividano qualcosa con i nazisti, che portarono questa logica all’estremo e uccisero brutalmente le persone negli ospedali psichiatrici. Le persone contrarie al mio punto di vista sono persone autenticamente umanitarie e ben motivate. Ma l’eutanasia e la morte assistita offrono una soluzione tecnica a una crisi morale sia per l’individuo che per la società. È il singolo che si trova di fronte alla domanda esistenziale con la quale l’uomo si è sempre confrontato: essere o non essere. La società vorrebbe risolvere il problema della sofferenza con una soluzione che, usando le stesse parole di H. L. Mencken, è semplice, chiara e sbagliata.