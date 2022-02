Caserta. L’acquirente

(Caserta245ore) SAN LEUCIO Regia di Michele Pagano. Esistono annunci immobiliari in cui accanto a un prezzo conveniente viene riportata l’età degli inquilini, sottolineando che si tratta di persone molto anziane. Come dire: investite adesso i vostri soldi e se Dio vuole potrete godervi l’appartamento in un tempo ragionevole. È questa una spia del cinismo cannibale che distingue il nostro tempo? O soltanto una forma di senso pratico della realtà? E se gli abitanti della casa fossero nostri amici? Questo nuovo lavoro di Michele Pagano esplora con delicatezza e umorismo il limite fra le urgenze dell’individuo e il suo bisogno vitale di legame con gli altri. Un confine che mai come oggi ha un assetto peculiare e abbastanza inesplorato, e le cui conseguenze, a ben guardare, non sono così prevedibili. Per accedere allo spettacolo è necessario il green pass. Informazioni e prenotazioni: 0823.363066 – 349.1014251 (anche whatsapp) – info@officinateatro.com. Sab 19 febbraio ore 21.00 | Dom 20 febbraio ore 19.00

Officina Teatro Caserta Viale degli antichi platani, 10 – San Leucio (Caserta)