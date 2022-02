Sessa A. Mauro Novelli ai vertici dei Volontari del Corpo Forestale

Mauro Lucio Novelli, 69 anni, un passato come docente-educatore nella scuola a promuovere la cultura, è stato nominato responsabile nazionale per i Volontari del Corpo Forestale (ente del terzo settore di sorveglianza ambientale).

Novelli, emozionato per l’incarico ricevuto: “… in quale libro della vita era scritto che a pochi mesi dal compiere 70 anni avrei avuto un incarico così prestigioso. Ringrazio il comandante nazionale Luigi Palladino ed Enzo Ottaviani responsabile del Centro-Sud per la fiducia accordatami- conclude il Novelli”.

Il Corpo Volontario Forestale è una associazione no Profit che presta opera gratuita con i suoi volontari svolgendo attività in ambito nazionale ed internazionale di Protezione Civile, Emergenza, Soccorso e Aiuti Umanitari. Collabora in tutte le manifestazioni Sportive e Culturali, ove ci venga richiesto in ausilio anche alle istituzioni, in attività tipo Vigilanza del Territorio, Tutela dell’Ambiente, Avvistamento Spegnimento Bonifica Incendi Boschivi, Protezione Civile, Rischio Idraulico Geologico Sismico.