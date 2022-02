Carceri. Sindacati: “il crescente malessere all’interno degli istituti e la necessità di riforme”

Gli Istituti penitenziari italiani sono oramai diventati Teatro di quotidiani fenomeni violenti a danno degli Operatori penitenziari. E’ sufficiente navigare in rete che subito giungono in vista numerose notizie ansa di aggressioni ai danni del personale del Corpo, è così che esordisce Ferdinando VERTUCCI, Segretario Interregionale della Federazione Sindacale CO.S.P. del Lazio e della Campania.

Il nuovo anno ha già visto come attori di scene violente detenuti di svariati Istituti, come ad esempio, per citarne alcuni, il 2 gennaio Cuneo, l’11 gennaio Sulmona, il 13 gennaio Teramo, il 14 gennaio Cremona, il 24 gennaio Roma-Rebibbia, il 31 gennaio Barcellona, il 5 febbraio Pisa, l’8-9 febbraio Taranto, il 10 febbraio Santa Maria Capua Vetere, dove la situazione già nota per i fatti dell’aprile 2020, è ancora più grave perché, dopo la visita storica del Premier Draghi e della Ministra Cartabia, quelle promesse assunte sulle misure da adottare per i detenuti ed il personale penitenziario, non sono mai state mantenute, il 13 febbraio Napoli-Secondigliano, casi tutti in cui a pagarne le conseguenze sono stati sempre i poliziotti penitenziari, vittime di un sistema oramai allo sfascio e privo di controllo, afferma rammaricato il Segretario. No, non troverete queste notizie sui giornali nazionali ma solamente trafiletti distratti nelle cronache locali. Sembra quasi che a tali notizie ci si stia abituando, visto che, sempre di più, emerge la sensazione di indifferenza, da parte dei lettori, di fronte a fatti di cronaca che vedono uomini o donne in uniforme ricevere insulti, minacce, aggressioni, ma soprattutto protagonisti di privazioni della dignità lavorativa e professionale.

Al danno poi segue la beffa, i detenuti violenti e che si sono macchiati di aggressioni, o vengono trasferiti con notevole ritardo o, addirittura, non vengono affatto trasferiti.

Le problematiche che investono i numerosi istituti penitenziari italiani, continua il VERTUCCI, sono veramente tanti, partendo dall’apertura delle camere di pernottamento per 8 ore al giorno, per i detenuti di media sicurezza, con la conseguente libertà di circolare negli spazi comuni, la sorveglianza dinamica da parte di pattuglie di poliziotti demandate a controlli saltuari, la difficile gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, che hanno invaso le carceri dopo la chiusura degli O.P.G. , le grosse carenze di adeguato personale sanitario e di farmaci, la pandemia dovuta al covid-19, oltre le numerose carenze e problematiche che vede interessare il personale di polizia penitenziaria, oramai già note all’opinione pubblica, ma sembrerebbe invece non del tutto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Ministero della Giustizia.

L’Emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha generato conseguenze molto importanti in relazione agli istituti penitenziari, innestandosi in un contesto geneticamente non privo di complessità, causando innumerevoli problemi e disagi provocati dalla ristrettezza degli spazi, dalla inadeguatezza dei servizi e dalle carenze igienico-sanitarie.

Inoltre, si assiste a un aumento della conflittualità tra i detenuti, una maggiore difficoltà di svolgere qualsivoglia attività giornaliera ed una diffusa inadeguatezza numerica del personale di polizia penitenziaria.

Le attuali principali criticità della Sanità in carcere si possono riassumere almeno in quattro punti essenziali, ribadisce il Segretario del CO.S.P. , quali la gestione dei pazienti detenuti in era CoViD, l’infermieristica penitenziaria e la conflittualità ambientali, i pazienti psichiatrici detenuti e la presa in carico multidisciplinare, gli aspetti di medicina legale per medici e professioni sanitarie.

Il Covid-19 ha reso inoltre più evidente un’altra emergenza sanitaria, quella della salute mentale, e, depressione, ansia e disturbi del sonno, durante e dopo il lockdown, hanno accompagnato e stanno riguardando le persone rinchiuse nelle carceri, evidenziando che circa il 50% dei detenuti era già affetto da questo tipo di disagi prima della diffusione del virus, erano frequenti la dipendenza da sostanze psicoattive, i disturbi nevrotici e le reazioni di adattamento, i disturbi alcol correlati, i disturbi affettivi psicotici, i disturbi della personalità e del comportamento, i disturbi depressivi non psicotici, i disturbi mentali organici senili e presenili, i disturbi da spettro schizofrenico .

La conseguenza di tutti questi disagi, è che ne esce a pezzi la credibilità di un’istituzione cardine dell’ordine pubblico interno alle carceri, la Polizia penitenziaria, tra i cui appartenenti è montato nel tempo, sordo e colpevolmente inascoltato, un sentimento di frustrazione e rabbia per le sempre più difficili condizioni di lavoro, le carenze di organico e le gravi situazioni locali che gli appartenenti al Corpo si trovano, spesso senza strumenti adeguati, a dover gestire quotidianamente, con assunzione diretta dei correlati rischi e responsabilità.

A causa degli indirizzi politici attuati, o per meglio dire, non attuati dal Governo in questi ultimi decenni, si sono determinate gravi distorsioni all’interno della governance degli Istituti penitenziari.

I detenuti si sentono e sono impuniti, sanno che comunque vada non rischiano nulla, è anche per questo che aumentano non soltanto le violenze ma anche le evasioni.

Scappano dalla cella perché hanno tolto dalle mani degli operatori penitenziari la sicurezza, sono state tolte anche le sentinelle sulle mura di cinta delle carceri, e questo è gravissimo.

In questa delicata situazione è destinata ad aumentare anche la potenziale radicalizzazione dei detenuti di religione islamica.

A creare questa grave situazione hanno contribuito anche i forti tagli di spesa destinati al Corpo di Polizia Penitenziaria, lasciandolo in balia di carenze di uomini, mezzi, vestiario, strumenti idonei a salvaguardare l’Ordine e la Sicurezza, interna ed esterna agli Istituti, evidenziando che la gestione di questi due aspetti molto importanti nelle carceri, non è solo un problema interno ad esse, ma lo è anche per la Sicurezza pubblica di tutti i cittadini.

Appaiono per questo evidenti le responsabilità del mondo della politica che ha reso astratta la certezza della pena, dimostrando soprattutto una incapacità assoluta nel gestire il complesso mondo penitenziario! A seguito di quesi disagi, conclude il Segretario del CO.S.P. Ferdinando VERTUCCI, chiediamo alla Politica tutta, urgenti ed immediate riforme di tutto il sistema carcere, ridando al Corpo di Polizia Penitenziaria la propria dignità lavorativa e professionale che, gli uomini e le donne in divisa, sicuramente meritano di riprendere .