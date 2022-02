Caserta. Una mozione per sorteggiare gli scrutatori elettorali

Le scrutatrici e gli scrutatori di seggio devono essere individuati attraverso un sorteggio pubblico e non a discrezione dei membri della Commissione elettorale. Solo così si potrà consentire a tutti i cittadini di poter partecipare alle operazioni elettorali.

Per tale motivazione abbiamo presentato al Presidente del Consiglio Comunale una mozione per modificare e/o integrare il regolamento elettorale relativo alla individuazione dei criteri adottati dalla Commissione per la scelta delle scrutatrici e degli scrutatori, preferendo che la stessa avvenga con sorteggio pubblico.

Lo fa sapere in una nota stampa l’avvocato Maurizio Del Rosso