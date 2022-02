Sessa Aurunca. Arriva ScuolaZoo, assemblea d’istituto sui disturbi alimentari

(Caserta24ore) SESSA AURUNCA ScuolaZoo, la community di studenti più grande d’Italia, il 24 febbraio arriverà a Caserta per un’assemblea d’istituto dedicata ai 600 studenti e studentesse dell’Istituto Taddeo da Sessa. L’assemblea si terrà online in diretta sul profilo twitch ufficiale di ScuolaZoo e segue il famoso format delle assemblee d’istituto ScuolaZoo: un linguaggio un po’ “scuola” e un po’ “zoo”, capace di coinvolgere studenti e docenti e rompere tra loro le barriere. L’obiettivo? Far capire che studenti e docenti giocano nella stessa squadra, e insieme devono lavorare per costruire una scuola migliore!

Ogni assemblea ha poi un ospite ispirazionale: qui ci sarà Sajana Rajapakse de la Fondazione Il Bullone che racconterà la sua esperienza tra scuola e dialisi. L’assemblea sarà pubblica (basta collegarsi al link del profilo twitch ufficiale di ScuolaZoo e vedrà collegati anche studenti di una scuola di Messina e una di Lecce, per un totale di 2mila ragazzi e ragazze connessi dalle loro scuole.