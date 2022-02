Teano/Sparanise. Venerdì 25 e sabato 26 febbraio al Foscolo i laboratori di “Libera”

(Caserta24ore) TEANO -SPARANISE Venerdì 25 e Sabato 26 febbraio 2022 prendono il via i Laboratori dell’associazione “Libera” presso le sedi di Teano e Sparanise

Anche Il Foscolo si sta preparando alla Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che quest’anno è giunta alla sua ventisettesima edizione, grazie ad una vasta rete di associazioni, scuole e realtà sociali guidate da Libera. La Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. La manifestazione nazionale si svolgerà a Napoli, luogo di accoglienza, capace di rispondere all’emergenza con iniziative sociali di ogni tipo, città generatrice di speranza. Domenica 20 marzo si terrà il raccoglimento accanto ai familiari delle vittime e la veglia di preghiera. Gli alunni del Foscolo si prepareranno alla Giornata della Memoria con alcuni incontri con l’associazione “Libera” di Caserta Incontri che affronteranno forme di violenza verso le quali si possono costruire alternative di disarmo, partendo da noi stessi. Gli incontri si terranno nei giorni di venerdi 25 febbraio e sabato 26 febbraio 2022 nell’aula magna della sede di Teano e sabato 26 febbraio nella sede di Via Giovanna Marinelli a Sparanise, con il seguente calendario:

VENERDI’ 25 FEBBRAIO Sede di Teano, Aula magna

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 le classi 5^ LSU e 5^ AS Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 le classi 4^ LL , 4^ LSU, 3^ AM

SABATO 26 FEBBRAIO Sede di Via G. Marinelli a Sparanise

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 la classe 4^ LSA

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 la classe 4^ LSA visiterà a Pignataro Maggiore il bene confiscato dato in gestione alla Cooperativa “Aperion”

SABATO 5 marzo Sede di Teano, Aula magna

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 le classi 5^ LSU e 5^ AS Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 le classi 4^ LL , 4^ LSU, 3^ AM.