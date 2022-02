Caserta. E’ urgente riqualificare la  villetta comunale di Viale Beneduce

(Caserta24ORE) CASERTA “Ho depositato unitamente ai gruppi consiliari Zinzi per Caserta e Prima Caserta, una proposta per riqualificare la villetta comunale sita al Viale Beneduce, lasciata da anni nel degrado assoluto e priva di manutenzione ordinaria oltre che di illuminazione”. L’intervento – spiega il Consigliere Del Rosso – se realizzato restituirà l’area all’uso per il quale era destinata, ossia la funzione ludica per i più piccoli, oltre che quella aggregativa per gli adulti del quartiere e non solo. Il consigliere di opposizione ha chiesto anche l’innesto di nuove essenze a seguito dell’abbattimento e della rimozione di precedenti alberi, oltre che un’area da destinarsi allo sgambamento dei cani.L’assessore Marzo – prosegue Del Rosso – ha garantito che l’intervento si farà con i fondi del PNRR.”

Oggetto: Proposta di deliberazione ex art 27 del Regolamento delle attività consiliari in merito all’impiego del contributo stanziato ai fini dell’approvazione e della realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (PNRR). VISTI

– L’art. 27 del Regolamento delle attività consiliari “Iniziativa”;

– La L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

– Il decreto del Ministero dell’interno del 30 dicembre 2020, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

– DPCM del 21 gennaio 2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”; I Consiglieri firmatari, ai fini del miglioramento della qualità del decoro urbano e della rigenerazione urbana dell’area del Viale Beneduce, chiedono di impiegare parte delle risorse assegnate dal PNRR ed effettuano la seguente PROPOSTA

1.Riqualificazione – ammodernamento dell’area ricreativa sita al Viale Beneduce tra il civico 18 e 22;

2. Di innesto di nuove essenze all’altezza del civico 24 a seguito dell’abbattimento e della rimozione dei precedenti alberi;

3. Area da destinarsi allo sgambamento dei cani.

RELAZIONE

1.La reiterata assenza di manutenzione ha comportato una condizione di totale abbandono della piccola area ricreativa (parco giochi) sita al Viale Beneduce tra il civico 18 e 22. Si segnala una folta ed incolta vegetazione, una pavimentazione irregolare, un’illuminazione presente ma non funzionante, oltre le pessime condizioni dei giochi ivi presenti.

061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.Int.0022206.25-02- 2022.h.10:55

Affinché l’area possa recuperare l’uso per il quale è stata destinata, ossia la funzione ludica per i più piccoli, oltre che quella aggregativa per gli adulti del quartiere e non solo, è auspicabile una riqualificazione attraverso interventi di manutenzione indispensabili volti al miglioramento sia sotto un profilo estetico che funzionale.

Gli interventi da eseguire implicherebbero: -un ripristino dello strato erboso con annessa realizzazione dell’impianto di irrigazione e/o provvedere all’irrigazione manuale;

– ripristino e potenziamento dell’illuminazione;

-installazione di nuovi giochi e manutenere quelli già presenti;

– installazione di nuove strutture di arredo quali cestini e panchine;

– ripristinare la pavimentazione interna all’area giochi per rimuovere ogni possibile ostacolo/pericolo alla normale viabilità;

– rimuovere la pensilina fermata autobus dato che da tempo alcuna fermata viene effettuata e questa ostacola unicamente l’ingresso pedonale soprattutto a persone disabili .

2. Di recente sono stati rimossi, all’altezza del civico 24, diversi alberi ormai secchi e pericolanti. E’ pacificamente riconosciuto che la vegetazione arborea svolge una vitale funzione di compensazione delle emissioni di agenti inquinanti oltre che di polveri sottili ,pertanto ai fini della ricostituzione della pubblica area verde lungo tutto il Viale Beneduce, si richiede l’impianto di nuove essenze, scegliendo possibilmente

tra le specie più compatibili con l’ambiente urbano.

3. Nella medesima area, di cui il punto 2, si richiede anche la creazione di un’area preposta allo sgambamento dei cani. Trattasi di aree verdi recintate destinate allo sgambo libero dei cani entro cui possono correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola ma sempre sotto la stretta sorveglianza e responsabilità degli accompagnatori. La realizzazione dell’area di sgambamento dovrà essere corredata altresì di appositi cestini volti al

raccoglimento delle deiezioni. Con la collaborazione e il senso civico degli accompagnatori, sarà possibile rimediare/limitare l’increscioso problema delle deiezioni abbandonate lungo i passaggi pedonali che ostacolano il normale transito. In attesa di riscontro, si porgono

Cordiali saluti Caserta, 23.02.2022 F.to Maurizio Del Rosso, Gianpiero Zinzi, Fabio Schiavo F.to Alessio Dello Stritto, Donato Aspromonte