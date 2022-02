Sparanise. Le ragazze del Foscolo guide al museo archeologico “la Caurara”

(Caserta24ore) SPARANISE Domenica 27 febbraio 2022, in occasione della Giornata internazionale della Guida turistica, le ragazze del Foscolo faranno da guida alla “Caurara” , il piccolo Museo archeologico di Sparanise. Anche Sparanise, infatti, celebra la “Giornata internazionale della Guida Turistica” per la riscoperta delle origini del territorio con l’evento: “Spalanchiamo le porte alle origini di Sparanise. Riscopriamo “A Caurara‘. Il 27 febbraio le visite saranno guidate dalle ragazze del Foscolo, indirizzo Turismo, di Sparanise. A Sparanise, infatti, grazie all’amministrazione comunale, è stato possibile programmare, un ciclo di visite guidate alla “Mostra Archeologica dell’Ager Calenus”,allestita nel 2002 all’interno del Serbatoio di “San Paride”. L’unico nucleo espositivo esistente sull’Ager Calenus, è organizzato su tre livelli e conserva pannelli illustrativi, plastici e reperti archeologici recuperati nel corso degli scavi della Villa Romana di Briccelle e della Necropoli di Masseria Ranucci.

Le ragazze del quinto anno dell’indirizzo Turismo, guideranno i visitatori alla riscoperta delle antiche origini della città con visite guidate gratuite presso il Serbatoio San Paride che ospita una interessante mostra di reperti archeologici realizzata nel 2002. Un’esperienza unica per conoscere il nostro territorio. “La collaborazione con i ragazzi del Foscolo che studiano nel settore del turismo, ha spiegato l’assessora Imma Mandara, è fondamentale. Le studentesse descriveranno il sito e i reperti rinvenuti. L’ obiettivo è quello di far conoscere ed amare il nostro territorio. Il sito sarà aperto Domenica dalle ore 9 alle 12,.30 la mattina e dalle 15,30 alle 18.30 il pomeriggio. “Durante il giorno, spiega il preside Mesolella, le nostre alunne presenteranno ai visitatori pannelli e reperti rivenuti durante gli scavi presso la Villa Rustica di Bricelle e nella Necropoli di Masseria Ranucci Il sito è aperto a tutta la cittadinanza, ma visiteranno il piccolo Museo archeologico sparanisano anche gli alunni della sede Foscolo di Sparanise accompagnati dai docenti di Storia.