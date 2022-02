Teano. Sabato 8 marzo il Foscolo adotta il filosofo Mancuso e lo scienziato Saccone

(Caserta24ore) TEANO Per il giorno 8 marzo 2022 è confermato l’incontro “Adotta un filosofo ed uno scienzato”. La conferenza, promossa dalla prof.ssa Maddalena Bovenzi, si terrà nell’ aula magna nella sede Foscolo di Teano. Di seguito il link del progetto generale https://fondazionecampaniadeifestival.it/progetto/adotta-un-filosofo-uno-scienziato/

Il giorno 8 marzo prossimo, in particolare, arriveranno nella sede del Foscolo a Teano il Filosofo Francesco Mancuso e lo Scienziato Giuseppe Saccone. La loro lezione, grazie alla prof.ssa Maddalena Bovenzi di Filosofia, si terrà nell’ aula magna a Teano delle ore 10.30 alle 12.30. Nei prossimi giorni il Filosofo Mancuso e lo Scienziato Saccone invieranno alla scuola una traccia della lezione sulla quale gli studenti si confronteranno e si preparare al meglio per affrontare importanti temi filosofici e scientifici.