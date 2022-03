(Caserta24ore) IL Libro Ribettino. Eugenio Di Rienzo “Il conflitto Russo-Ucraino

Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale”. Questo libro, nato all’indomani della rivoluzione arancione del 2014, ricostruisce la storia dei complicati rapporti tra Russia e Ucraina, spiegando quali possano essere gli esiti nefasti sugli equilibri geopolitici internazionali derivanti dall’intervento dei Paesi Occidentali in quell’area.

Altri libri sull’argomento Ucraina: Roberto Valle. “L’idea russa e il culto della personalità

Le metamorfosi della dittatura in Russia dall’età moderna all’età contemporanea

Le catastrofi geopolitiche e politiche del XX secolo con il conseguente crollo dell’autocrazia zarista e della “dittatura totalitaria” sovietica sembrano non aver inficiato, in Russia, il culto del potere forte. Il popolo russo continua a identificarsi con un potere accentrato che garantisca la sovranità e la permanenza dello Stato; Mino Vianello “Da Costantino a Stalin

Il “Complesso del Potere Assoluto” in Europa. Si parla molto in queste ore del ruolo della Chiesa ortodossa nel conflitto in corso evocando le radici bizantine del patriarcato di Mosca. In questo libro ,Mino Vianello spiega perché il mondo nato dall’Impero d’Oriente fosse profondamente diverso da quello nato dall’Impero d’Occidente. Il primo è caratterizzato dalla tensione tra il Papato e il Sacro Romano Impero prima e gli Stati nazionali poi, il secondo dal potere autocratico dell’Imperatore, che sarà il modello al quale si ispirerà la Terza Roma, cui resta estraneo il frazionamento della politica, gestita monoliticamente dal Monarca investito di poteri divini e, pertanto, teocrate.