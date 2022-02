il Foscolo nella guida e nel portale on line “Vivi il Territorio”

(Caserta24ore) TEANO. L’ISISS Foscolo di Teano e Sparanise è entrato anche nella guida cartacea e nel portale on line “Vivi il Territorio”. Una guida che presenta le eccellenze di Teano e dintorno: storia, arte, tipicità ed una sola scuola: Il Foscolo di Teano e Sparanise. Nella guida che è in distribuzione gratuita in tutto l’Altocasertano, è possibile leggere la storia di Teano, dai Sidicini ai longobardi, e scoprire curiosità sul famoso incontro del 26 ottobre 1860, tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, sul Museo archeologico di Teanum Sidicinum, sulla Cattedrale di San Terenziano e San Clemente, sul bellissimo Crocifisso dell’XI secolo, sul Teatro romano e sulle chiese e i conventi della città: Sant’Antonio,, San Paride, Santa Reparata e l’Annunziata. Non mancano notizie sul Savone, sulla Bellissima Yvonne De Fleuriel e sulle eccellenze gastronomiche di Teano: il cece riccio, il caciocavallo silano, la castagna tempestiva, il casoperuto, il suino ed il pellagrello nero. Sulla guida, attraverso un apposito richiamo è possibile scoprire i trenta laboratori della scuola: 6 laboratori di informatica (3 a Teano e tre a Sparanise ), 3 laboratori scientifici (2 a Teano ed uno a Sparanise), tre laboratori linguistici (2 a Teano e 1 a Sparanise) e i laboratori disciplinari. La scuola infatti ha continuato ad arricchire e ad aggiornare i suoi “ambienti di apprendimento” con moderni laboratori anche nella sede di Via Marinelli. Oltre questi laboratori, il Foscolo di Teano e Sparanise vanta due grandi biblioteche di Istituto, gli archivi, un laboratorio astronomico, un laboratorio mineralogico e un laboratorio di Costruzioni ed impianti, e tre laboratori per il sostegno, provvisti di materiali, computer e strumenti compensativi, LIM, 12 smart TV e Monitor di ultima generazione . Tra i numerosi laboratori presenti nelle tre sedi del Foscolo, alcuni sono veramente unici nell’alto casertano, come il laboratorio Astronomico, quelli dei Minerali e delle acque. Nella sede di Teano sono in funzione ben 9 laboratori: due laboratori Scientifici e Tecnologici, tre laboratori di Informatica, due Laboratori Linguistici, un laboratorio Costruzioni e Topografia, un laboratorio di Economia Aziendale, un laboratorio di Fisica e Chimica, un laboratorio Astronomico, con annesse stazione sismica e stazione metereologica. Nella sede di Sparanise, invece, sono attivi 8 laboratori: un grande laboratorio Scientifico delle acque, un moderno laboratorio linguistico, tre laboratori di Informatica, un laboratorio di Economia Aziendale ed un laboratorio informatico in Via Marinelli. Oltre a tutti questi laboratori, spiega il preside Paolo Mesolella, la scuola possiede anche due laboratori mobili di informatica con 30 computer.