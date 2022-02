Tiziano Ferro. Pro Vita & Famiglia: due uomini non fanno una mamma.

(Caserta24ore) Roma. “È sempre una notizia triste e grave quella per cui due bimbi cresceranno senza sperimentare la tenerezza, l’amore e la dolcezza di una mamma e senza una presenza femminile nella loro intimità familiare. Per quanta cura possano dare, due uomini non fanno e non faranno mai una mamma. Vogliamo quantomeno sperare che Tiziano Ferro e il compagno non si siano dotati di quei bambini sfruttando i loro patrimoni per accedere al criminale mercato dell’utero in affitto», questo il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, alla notizia secondo cui il cantante Tiziano Ferro è ‘diventato padre’ di due bimbi di 4 e 9 mesi insieme al compagno. «Comunque sia andata questa vicenda, è urgente che nel Parlamento italiano sia finalmente avviato l’iter per rendere l’utero in affitto un reato universale punibile ovunque commesso, e che si annulli l’orrenda fiera dei figli su misura prevista a maggio a Milano, che in passato ha già pubblicizzato questa pratica orrenda» conclude Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.