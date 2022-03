Teano. Il Foscolo in Marcia per la Pace in Ucraina . Arriva la Fiaccola della Pace

(Caserta24ore) TEANO (CE) Fonti ucraine parlano di 5000 morti nell’esercito russo. Poco meno potrebbero essere i soldati ucraini. Per non parlare delle centinaia di civili morti sotto i bombardamenti. Ormai i carri armati russi sono entrati a Kiev e i missili hanno distrutto Kharkiv. La guerra in Ucraina è diventata una macchina tritacarne. Con l’avanzata dei soldati russi, l’assedio delle città e la resistenza ucraina, il mondo assiste sgomento al proliferare delle armi e ai tentativi di pace che sembrano non trovare una giusta mediazione. Anche il Foscolo di Teano ha deciso di manifestare contro la guerra in Ucraina e di dare voce alla pace, alla non violenza. Venerdì 4 marzo, dalle ore 10, in Piazza vescovado a Teano, è prevista una “Marcia per la pace in Ucraina” organizzata dal Foscolo in collaborazione con il “Movimento Internazionale per la pace e la salvaguardia del Creato”, dell’ambasciatrice di pace Agnese Ginocchio. La Marcia per l’Ucraina nasce in sinergia con le manifestazioni nazionali promosse dalla Tavola della Pace e da Rete per la Pace. Per l’occasione, arriverà a Teano la “Fiaccola della Pace” del Movimento internazionale per la Pace di Agnese Ginocchio. “Dopo la grave crisi della guerra in Ucraina, spiega il preside Paolo Mesolella, i rappresentanti degli studenti della scuola hanno organizzato per Venerdì 4 marzo prossimo, in occasione dell’arrivo della Fiaccola della Pace a Teano, una Marcia per la pace in Ucraina che partirà da Piazza Vescovato alle ore 10.30 per raggiungere l’albero della pace, (inaugurato cinque anni fa, presso il Convento di Sant’Antonio. La manifestazione, alla quale parteciperanno i 450 alunni del Foscolo, sede di Teano e la Presidente dell’Associazione “Movimento Ambasciatori per la Pace” Agnese Ginocchio, nasce nell’ambito dell’Assemblea di Istituto che prevede all’Ordine del giorno un’assemblea in tutte le classi, nelle quali discutere del disagio che sta vivendo il popolo ucraino e la possibilità di unirsi alla Marcia della Pace organizzata dal Movimento della Pace. Scrivono i rappresentanti di Istituto del Foscolo Faella Paride, Bucciaglia Antonio, Mone Domenico e Mazzarella Giovanni: “Abbiamo il desiderio e la necessità di confrontarci tra noi e con i professori su questo dramma”. La manifestazione prevede il seguente programma: alle ore 10, le ragazze e i ragazzi del Foscolo, da Via Orto Ceraso, sede della scuola, raggiungeranno la Piazza della Cattedrale. Alle ore 10.30 è prevista la partenza per il Santuario francescano di Sant’Antonio. All’arrivo al santuario, presso l’albero della Pace, la Presidente del Movimento della pace Agnese Ginocchio, leggerà il Manifesto di Ventotene “Per un’Europa libera ed Unita”. Per l’occasione, il Foscolo di Teano, “Scuola di Pace” da nove anni, ha invitato, per dare il suo contributo alla manifestazione mons. Giacomo Cirulli, amato vescovo delle Diocesi di Teano – Calvi e di Alife – Caiazzo.