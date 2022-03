Guerra in Ucraina. L’allargamento del conflitto potrebbe portare ad una guerra tecnologica mondiale

(3 marzo 2022). L’esercito russo continua l’assedio per creare un corridoio che colleghi le regioni orientali con quelle meridionali e acuisca l‘offensiva per prendere il controllo dell’intera costa. Le forze militari stanno intensificato i bombardamenti. L’esercito russo sta assediando la città di Mariupol, sul Mar d’Azov ed è già entrato nella città portuale di Kherson, punto strategico alla foce del fiume Dnipro, vicino al Mar Nero. Avanza anche verso Zaporiya, un’enclave più all’interno del Paese e vicino a dove si trova un’importante centrale nucleare. La cattura di Kherson potrebbe fornire a Putin un altro trampolino di lancio per attaccare Odessa, l’altra grande enclave del Mar Nero nelle cui acque si sono concentrate un gran numero di navi da guerra russe. Si teme che possano lanciare un’operazione di invasione anfibia dalle acque condivise con tre paesi NATO (Turchia, Romania e Bulgaria).

Tutto ciò dimostra che la guerra intesa da Putin non era una guerra lampo. I russi hanno messo in campo almeno una dozzina di piani militari, tra questi anche la guerra tecnologica. Non dimentichiamo che nemmeno tanto tempo fa sulla busta paga dei russi c’erano dipendenti infedeli dello stato Italiano. Meno di un anno, infatti fa l’ufficiale della Marina Walter Biot italiano era stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre incontrava un membro delle forze armate di Mosca al quale voleva cedere documenti classificati – fra cui alcuni della Nato – in cambio di migliaia di euro.

Se sulla busta paga c’era Biot, può anche darsi che ci siano altri. In caso di una guerra tecnologica, l’importanza delle comunicazioni è vitale. Comunicare avvalendosi di droni, di mini satelliti, ‘pilotati’ da chi ha conoscenze dei cieli, che sa orientarsi con le stelle non è cosa futuribile, ma realtà attuale di guerra tecnologica mondiale.