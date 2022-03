Teano. La portavoce ucraina:”La guerra la vinciamo noi”.500 studenti del Foscolo in Marcia, per la pace in Ucraina.

(Paolo Mesolella) TEANO Presenti il Movimento della pace e una delegazione di donne ucraine.

Una grande Marcia per la pace che rimarrà certamente impressa nella memoria dei tantissimi partecipanti: almeno 500 studenti dell’ISISS Foscolo di Teano, un centinaio di professori, una ventina di donne e ragazze ucraine, Frate Felice, custode del Convento di Sant’Antonio, don Giulio, viceparroco della cattedrale, la Protezione Civile e numerosi cittadini.

Questa mattina, alle ore 10, in Piazza Duomo a Teano, era già tutto pronto per la “Marcia per la pace” organizzata dai rappresentanti degli studenti del Foscolo in collaborazione con il “Movimento Internazionale per la pace” di Agnese Ginocchio. La Marcia per l’Ucraina infatti, è nata all’interno dell’Assemblea di Istituto del mese di marzo, che gli alunni del Foscolo hanno voluto dedicare alle vittime civili e militari della guerra in Ucraina. Per l’occasione, è arrivata a Teano anche la “Fiaccola della Pace” del Movimento internazionale per la Pace consegnata nelle mani una studentessa ucraina. La marcia, partita da Piazza Duomo alle ore 10.30, ha raggiunto l’albero della pace, inaugurato cinque anni fa presso il Convento di Sant’Antonio. Un tripudio di bandiere e palloncini gialli e azzurri che è terminato davanti al santuario dove padre Felice, con la zampogna, ha intonato l’inno della pace. Interessanti gli interventi di saluto, a cominciare dalla portavoce della comunità ucraina in città: “Ringrazio il popolo italiano che ha dato sostegno al nostro popolo con undici navi ed armi. Perché la guerra la vinciamo noi. Siamo un popolo forte, invincibile, che stiamo difendendo l’Europa. Siamo sicuri che la vincita sarà la nostra.”. Da parte sua padre Felice, guardiano del convento di sant’Antonio a Teano, ha detto:”Noi siamo dalla parte delle persone che soffrono. In Ucraina ma anche in Russia, in Siria, in Afganistan, in Pakistan. Voi giovani avete la capacità di stare dalla parte del più debole: non ci debbono essere più bulli ma persone di pace, generose. La vostra forza è nella capacità di perdonare. Alla prepotenza delle armi bisogna sostituire l’amore, non la forza delle molotof, ma il perdono. Se davvero vogliamo la pace dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per costruire la pace e per difendere i più deboli nelle nostre classi. Bisogna pregare ed aiutare anche i Russi che in questo momento stanno in prigione, soffrono e muoiono per la pace”. Dopo la benedizione di don Giulio ai presenti, presso l’albero della Pace, la Presidente del Movimento della pace, Agnese Ginocchio, ha ricordato ai tanti giovani presenti il Manifesto di Ventotene: “Per un’Europa libera ed Unita”.