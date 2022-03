Caseario. Incontro on line per gli adetti ai lavori

(Nota stampa). Incontro organizzativo degli Stati Generali in Difesa del Territorio e del Patrimonio Bufalino,

A due mesi dall’inizio dello Sciopero della fame di Peppe e Adriano, a 40 giorni dall’annuncio della Regione di voler accogliere alcuni dei principi di cambiamento che abbiamo proposto, a oltre un mese dalla bella e forte manifestazione del 29 gennaio scorso, mentre aspettiamo ancora di confrontarci su come la Regione intende dare seguito agli impegni, è arrivato il momento di fare il punto.

Ci troveremo su piattaforma web domenica marzo 2022 alle ore 17.30 per:

condividere la proposta di un appello pubblico dal titolo: “Se non ora quando?”

discutere le proposte di dare una forma organizzata agli Stati Generali come espressione del territorio e delle comunità

condividere l’agenda delle prossime iniziative

PER PARTECIPARE OCCORRE INVIARE UNA MAIL DI ADESIONE A salviamolebufale@altragricoltura.net (riceverete il link alla piattaforma).

VI ASPETTIAMO NUMEROSI