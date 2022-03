8 MARZO. Camion vela di Pro Vita & Famiglia Napoli: Potere alle donne? Facciamole nascere!

(Caserta24ore) NAPOLI «Come per ogni essere umano, il primo diritto di una donna è quello alla Vita. Ogni anno nel mondo l’aborto stermina milioni di donne nel grembo materno solo perché sono donne. Perché le femministe non protestano? Che potere e quali diritti potremo mai dare alle donne se, prima, non le facciamo nascere? L’uguaglianza di genere inizia nell’utero. Noi siamo dalla parte delle donne al 100%, comprese quelle che devono ancora nascere», così il locale Circolo territoriale di Pro Vita & Famiglia, presentando la campagna di camion vela in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, che interesserà il territorio napoletano. Sulla grafica si legge “Potere alle donne? Facciamole nascere!”, con l’immagine stilizzata di un bimbo nel grembo materno. «Con queste affissioni – prosegue la nota – non vogliamo stare colpevolmente in silenzio a guardare lo sterminio di milioni di donne tramite aborti selettivi. Siamo dalla loro parte e dalla parte delle donne abbandonate alla disperazione e alla solitudine quando scoprono di essere incinte e non hanno mezzi per portare avanti la gravidanza. Chi, invece, incoraggia le donne ad abortire tacendo i traumi fisici e psicologici dell’aborto è contro di loro e contro i loro diritti. Le donne meritano di più della solitudine dell’aborto, che è sempre una sconfitta: questo il nostro messaggio e il nostro impegno».