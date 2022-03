Recale. L’Istituto “Giovanni XXIII” in marcia per la pace in Ucraina

(Caserta24ore) RECALE. Chi disegna, chi scrive lettere, chi anima flash mob, chi tappezza i cancelli con cartelli e striscioni. Il messaggio è unico: pace, pace, pace! La Scuola si mobilita anche a Recale. Nel giorno della Festa della donna, l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, diretto da Giovanni Spalice, ha scelto di mettersi in marcia, organizzando un corteo che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica. I primi a muoversi sono stati gli alunni della Primaria del plesso “Sandro Pertini”. Hanno raggiunto i ragazzi della Secondaria, in viale Europa, e poi, tutti insieme, sono partiti alla volta del plesso dell’Infanzia, in via Paolo Borsellino. Il raduno è avvenuto nel cortile, sulle note dell’inno nazionale ucraino. Poi, canti, giochi, testimonianze di chi è qui, ma ha la mente sul fronte, dove ha padri, zii, nonni che combattono per la libertà. All’evento ha partecipato il sindaco della città, Raffaele Porfidia. La manifestazione si è conclusa alle 12, con “Heal the world” di Michael Jackson: “Cura il mondo, rendilo un posto migliore”, cantava la pop star. Maria Teresa di Calcutta diceva: «Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno». Da stamattina, nell’oceano che bagna il mondo c’è una goccia in più”.