Teano/Sparanise. I ragazzi del Foscolo inviano all’Unicef denaro per comprare 80 coperte per i bambini ucraini

(Caserta24ore) TEANO Non solo Marce per la Pace e riflessioni durante le Assemblee di classe e di Istituto, gli studenti del Foscolo di Teano e Sparanise, scuola Unicef da otto anni, ha deciso di aiutare concretamente i bambini ucraini donando loro cinquecento euro: una cifra simbolica ma che assicura loro 80 coperte. In due giorni, spiega la prof.ssa Maria Lucia Di Chiara, referente Unicef del Foscolo, gli stessi ragazzi hanno raccolto cinquecento euro ed abbiamo già fatto il bonifico”. Hanno risposto così all’appello dell’Unicef “Emergenza Ucraina”, donando al comitato Unicef di Caserta circa 500 euro, il denaro che occorre per donare 80 coperte ai bambini ucraini. Il progetto Unicef “Emergenza Ucraina”, in particolare, dà la possibilità anche alle scuole di collaborare, inviando denaro con lo scopo di comprare Kit di primo soccorso, compresse purificanti per l’acqua e coperte calde per i bambini. Con 75 euro, per esempio, si possono comprare 12.500 compresse purificanti per i bambini, ma gli studenti del Foscolo hanno voluto comprare 80 coperte, dal momento che con 100 euro si possono comprare coperte per 16 bambini. Un piccolo aiuto per i bambini ucraini che restano l’aspetto più nascosto della guerra. Infatti: mentre il mondo spera che tra l’Ucraina e la Russia la diplomazia riporti la pace, nei boschi fuori Kiev, tra la neve e le temperature sotto lo zero, ragazzini vengono addestrati all’uso delle armi in vista della cosiddetta “Resistenza totale” che alcune associazioni ucraine hanno lanciato in vista dell’ occupazione russa. Uomini e donne della cosiddetta “Forza di difesa territoriale ucraina” si stanno esercitando alla guerra con ragazzini e minori a cui vengono impartiti i primi rudimenti del combattimento. Sono stati distribuiti fucili d’assalto in legno per insegnare loro come mirare e sparare. Bambini quindi diventati già adulti e già soldati a undici anni, mentre hanno bisogno di tutto: di coperte, cibo, medicinali, ma soprattutto di pace per continuare a vivere.