(Caserta24ore) CASERTA Il 26 e 27 marzo 2022 al PICCOLO TEATRO CTS in via Pasteur 6, a Caserta, andrà in scena “LA DOPPIA VITA DEI NUMERI”, di Erri De Luca, tratta dall’omonima opera letteraria. In scena Ciro Cirillo, Enzo Gattullo, Franco Serrapiglia, Assunta Pinto, Annarita Scarpato, per la regia di Alfredo Scarpato. E’ capodanno e Napoli carica le batterie per la pirotecnica finale. In una stanza due fratelli giocano a tombola, sono in due ma apparecchiano per quattro e le “presenze” arrivano, da un oltremare del tempo… Una pièce teatrale di commovente dolcezza.