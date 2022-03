(Caserta24ore) ROCCAMONFINA (CE). SABATO 19 MARZO ALL’OFFICINA Culturale lo studioso di Fantasiologia racconta gli aspetti scientifici e umanistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività. Che cos’è la Fantasiologia? È uno studio critico e analitico della fantasia, dell’immaginazione e della creatività, sistematizzato nel tempo da Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione: l’Enciclopedia Treccani online riporta questa voce in riferimento proprio alla sua attività. Da un ventennio Carrese si occupa delle tre facoltà per capirne gli aspetti scientifici e umanistici. Saggista, musicista, anagrammista, ideatore di un Festival Fantasiologico, è collaboratore con attività fantasiologiche in eventi culturali spesso internazionali: Matera2019 Capitale Europea della Cultura, SlideDoors Salerno – New York, Erasmus Plus. Nell’incontro di sabato 19 marzo ore 17:30 presso l’Officina Culturale di Roccamonfina, promosso dall’Amministrazione Comunale, racconterà la Fantasiologia attraverso sue ricerche e riflessioni che condividerà in modo interattivo con i partecipanti proponendo loro giochi linguistici, matematici e artistici da lui inventati. L’incontro è parte del calendario attività di marzo 2022 organizzate da Officina Culturale. L’ingresso è gratuito. La prenotazione è necessaria. Posti limitati. Info: www.fantasiologo.com