Fine vita, 80 associazioni lanciano manifestazione nazionale a Roma

(Caserta24ore) ROMA Giovedì 17 marzo alle ore 11:30 presso la sede della Stampa Estera in Via dell’Umiltà 83 si terrà la presentazione della Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, che si svolgerà a Roma in primavera e a cui hanno aderito oltre 80 tra enti e associazioni di tutta Italia. La prima edizione dell’evento contesterà apertamente la deriva eutanasica introdotta nella società italiana dal testo unico ‘Bazoli’ sul suicidio assistito, approvato dalla Camera lo scorso 10 marzo e che gli organizzatori della manifestazione si augurano sia affossato o del tutto riformulato al Senato. La Manifestazione “Scegliamo la Vita”, che avrà ricorrenza annuale, intende riaffermare il valore assoluto e intangibile della vita umana dal concepimento alla morte naturale, con particolare riguardo a quelle condizioni di vita rese più fragili e critiche da particolari condizioni di disagio sociale e di disabilità psicofisica. L’accesso in sala sarà consentito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla normativa anti-Covid. Si ricorda che per assistere in presenza all’evento è obbligatorio esibire il c.d. “super green pass”, indossare la mascherina modello Ffp2 e osservare tutte le regole anti-Covid previste dalle normative attualmente vigenti.