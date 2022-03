Incontro di Fantasiologia al Monastero benedettino di Villa Santa Croce

(Caserta24ore) PIANA di MONTE VERNA. Domenica 20 marzo l’azienda agricola “La Sbecciatrice” ospita il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese con una “spasseggiata fantasiologica”. Lo studioso racconta gli aspetti scientifici e umanistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività e presentare in anteprima un suo gioco ideato sul perimetro del monastero benedettino. L’evento di domenica 20 marzo si svolge in occasione della Primavera della Resistenza Contadina organizzata dall’Azienda Agricola “La Sbecciatrice” di Villa Santa Croce, piccola e accogliente frazione di Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta. “La Sbecciatrice”, che si occupa della coltivazione e valorizzazione dei prodotti tipici e del recupero di semi antichi, organizza frequenti incontri con autori e autrici provenienti da vari contesti culturali. Domenica 20 è la volta di Massimo Gerardo Carrese, studioso degli aspetti scientifici e umanistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività. Fantasiologo di professione, Carrese si occupa da un ventennio di Fantasiologia (www.fantasiologo.com). Le sue lezioni di Fantasiologia sono ospitate in università, scuole di ogni ordine e grado e contesti sociali, anche internazionali (per esempio Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, SlideDoors Salerno – New York, Erasmus Plus, Festival della Filosofia in Magna Grecia). Durante la “spasseggiata fantasiologica” (di circa 3 km, durata 2h30m, difficoltà media), con partenza dall’azienda agricola fino alle Mura benedettine e ritorno, Carrese racconta con esempi e riflessioni gli aspetti più significativi della fantasia, dell’immaginazione e della creatività. Seguiranno assaggi di prodotti tipici della “Sbecciatrice”. Per la giornata, Carrese ha progettato un gioco fantasiologico “La retta via”, che presenterà agli intervenuti: è un gioco ideato sul perimetro del monastero di Villa Santa Croce. Per info e prenotazioni: 339 1216016