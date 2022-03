Napoli: continua l’odissea della funicolari

(Caserta24ore) NAPOLI “ Dopo che giovedì scorso si era fermata quella di Chiaia per un non meglio precisato “guasto tecnico” appiedando i numerosi utenti dalle 10:30 alle 14:10 quando finalmente l’impianto ha ripreso a funzionare, stamani è toccato alla funicolare di Montesanto fermarsi, anche in questo caso per un “guasto tecnico” alle 10:50 per riprendere le corse alle 11:40 “. A tornare a parlare dei troppi frequenti guasti che affliggono gli impianti a fune che collegano il Vomero con il centro cittadino è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del trasporto pubblico, già presidente della Circoscrizione Vomero. ” Ovviamente – puntualizza Capodanno – anche in questa circostanza non sono mancate le proteste dei viaggiatori che si sono trovati di fronte ai cancelli sbarrati durante il periodo di fermo con il consueto prestampato affisso sulle porte d’ingresso che annunciava che l’impianto era temporaneamente fuori servizio e che si stava lavorando per ripristinarlo al più presto, senza alcuna menzione sulla natura del guasto e sui tempi necessari per ripararlo “. “ Purtroppo – sottolinea Capodanno – i guasti che, negli ultimi tempi, stanno costringendo a fermare con eccessiva frequenza questi fondamentali impianti per il trasporto pubblico, oltre a causare irritazione e rabbia, potrebbero far ritenere alla numerosa utenza, valutata complessivamente, per le tre funicolari presenti al Vomero, in circa 55mila persone nei giorni feriali, che essi non siano allo stato del tutto affidabili, benché si tratti d’impianti, come quello della funicolare Centrale, rammodernati con l’investimento di notevoli risorse finanziarie pubbliche mentre nei prossimi mesi dovrebbero partire anche i lavori di revisione ventennale della funicolare di Chiaia, più volte rinviati a seguito delle proroghe concesse “. ” Peraltro – conclude Capodanno -, ancora oggi, molti ricordano che, quando la gestione delle funicolari era affidata alle società private che le avevano costruite, gli impianti a fune non si fermavano mai funzionando fino a tarda ora nel mentre la manutenzione, costante e continua, veniva effettuata nel corso delle ore notturne “.