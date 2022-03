Sparanise. 154° anniversario nascita Padre Semeria. 150 alunni del Foscolo lo ricordano con il film “Due anime, una via”.

(di Paolo Mesolella) SPARANISE Sabato 19 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle q13.00 al Teatro dell’Istituto Padre Semeria, un giorno dedicato al ricordo del Servo di Dio, Padre Giovanni Semeria, grande studioso, scrittore, oratore sacro ed instancabile educatore degli orfani della grande guerra. Fu cappellano del Generale Cadorna al Comando Supremo ma anche fondatore di centinaia di istituti per orfani ed orfanelle di guerra in tutta Italia, soprattutto in quella meridionale. Una figura che assume ancora più significato quest’anno in cui ricorre il 154° anniversario della sua nascita, avvenuta a Coldirodi di Sanremo il 26 settembre 1867. Per l’occasione, a Sparanise, luogo della sua morte, sono state programmate due proiezioni durante le quali sarà ricordata l’attualità della sua figura: la sua missione tra i poveri di Roma, le sue prediche, i suoi libri, l’esilio e la sua scelta radicale a favore dei poveri. Non solo: la sua amicizia con Pascoli, Fogazzaro e Tolstoj, la sua presenza al fronte come cappellano di Cadorna, il suo instancabile attivismo che lo portò a fondare Colonie alpine e Case del soldato fino alla scelta di fondare l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia insieme a Padre Giovanni Minozzi. Fu soprannominato “Frà Galdino” per il suo continuo peregrinare sui treni in cerca di elemosine per i suoi orfani e per i centinaia di orfanotrofi da lui fondati in tutta Italia, tra i quali quello di Sparanise. Padre Semeria dedicò gli ultimi vent’anni della sua vita totalmente al servizio degli orfani della guerra 1915-18. Con don Minozzi fondò l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia con centinaia di orfanotrofi, scuole e colonie, soprattutto nell’Italia meridionale. Le eccessive fatiche spese per procurare il pane ai suoi orfani stroncarono la sua robusta fibra a Sparanise il 15 marzo 1931. Novantuno anni fa.

In programma domani, sabato 19 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00 due proiezione del film “Due anime ed una vita” , che ripercorre la vita e l’opera del grande barnabita e l’incontro con Padre Giovanni Minozzi, con il quale fondò l’Opera Nazionale del Mezzogiorno d’Italia con centinaia di orfanotrofi sparsi in tutta Italia, in particolare nel Sud. Domani mattina quindi a partire dalle ore 9.00, presso il teatro dell’Istituto Padre Giovanni Semeria, almeno 100 studenti della sede Foscolo di Sparanise ricorderanno il grande barnabita guardando il film “Due anime, una via”. Il documentario è esso stesso un’opera d’arte perché è probabilmente la prima pellicola italiana a colori.