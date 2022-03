Caserta. Attivate Webcam e Stazione Meteo su Piazza Vanvitelli

(Caserta24ore) CASERTA http://www.campanialive.it/webcam.asp?localita=reggiadicaserta

Ha avuto luogo ieri mattina, a Caserta, a Piazza Vanvitelli, la presentazione e l’installazione della webcam e della stazione meteorologica posizionate sul terrazzo dell’Hotel Dei Cavalieri, attivate grazie alla collaborazione tra Reggia.it by Reggia Travel, l’Associazione Arma Aeronautica e la direzione dell’Hotel dei Cavalieri di Caserta nella persona del direttore Sebastiano Simone.

La webcam si configura come una vera e propria finestra sul mondo mediante la quale sarà possibile ammirare, da Piazza Vanvitelli, lo “skyline” della Città di Caserta verso la Reggia e contestualmente monitorare anche la situazione meteorologica relativa al suo centro Storico. I dati confluiranno su Campanialive-primaria Rete di Rilevamento Meteorologico- e alla webcam è possibile accedere collegandosi al sito web www.reggia.it , dal quale si confluirà sul link “Caserta Web Cam Live” posto in alto a sinistra .

Inoltre, tutti gli Enti, le Associazioni, gli Operatori Turistici e gli Esercizi Commerciali che vorranno inserire il link “reggia.it” sul proprio sito web potranno richiedere l’attivazione ai seguente indirizzo di posta elettronica: info@reggia.it .

“Questa iniziativa – ha dichiarato Francesco Marzano di Reggia.it – rappresenta un esempio di marketing territoriale su scala globale, in quanto ci consente di promuovere la nostra Città , ovunque nel mondo. Proprio per queste motivazioni, Reggia.it ha sposato sin da subito, sostenendolo con convinzione, il progetto promosso dal Gen. Rubino e dall’Associazione Arma Aeronautica. “L’attivazione della webcam e della stazione meteorologica su Piazza Vanvitelli – ha sostenuto il Gen. Elia Rubino – è per me e per l’Associazione Arma Aeronautica, che ho l’onore di rappresentare, motivo di grande orgoglio. Grazie al sostegno concreto di Reggia.it abbiamo potuto portare a compimento un progetto di cui potrà beneficiare l’intera collettività casertana. Anche mediante azioni di questo tipo è possibile promuovere, in positivo, la nostra Città . Inoltre, non bisogna perdere di vista l’utilità sociale che può avere il funzionamento della stazione meteorologica da noi oggi inaugurata, la quale, oltre ad essere come detto prima uno strumento di monitoraggio del tempo atmosferico, sarà a disposizione di Enti e Istituzioni per qualsiasi tipo di informazione presente e storica di carattere meteorologico”.