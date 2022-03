Napoli. Criminalità scatenata, aumentano gli episodi sopratutto tra le baby gang

Una famiglia napoletana tenta vanamente di contattare 112 e 113 per segnalare tentativo di infrazione in casa, a piazza Carlo III minacciano con il coltello un giovane per sottrargli il cellulare. Diversi interventi delle forze dell’ordine in tutta la provincia.

“Non solo la tragica rapina al girarrosto di Agnano – fa sapere il consigliere regionale Borrelli – le ultime serate di Napoli e provincia sono state funestate da una miriade di episodi criminali ad opera di delinquenti scatenati. L’episodio più increscioso riguarda la famiglia di Zeudi Di Palma, miss Italia, che sabato sera ha cercato vanamente di contattare i numeri di emergenza per segnalare un tentativo di infrazione in casa dello zio. Trovo inaccettabile quanto accaduto alla famiglia di Zeudi e chiederò spiegazioni su come sia stato possibile che ai numeri di emergenza non rispondesse nessuno. A piazza Carlo III un giovane è stato minacciato con un coltello da un criminale che gli ha sottratto lo smartphone e, dopo aver denunciato l’episodio, non riesce nemmeno ad ottenere la visione delle telecamere di sicurezza presenti all’esterno degli esercizi commerciali. Altro episodio grave a Poggioreale dove un 35enne incensurato è stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo che gli hanno sparato con una pistola a piombini. Diversi interventi sono stati realizzati inoltre dalle forze dell’ordine. A San Biagio dei Librai i Carabinieri hanno fermato e denunciato due giovani su uno scooter senza patente ma con una mazza da baseball; nel corso dell’operazione alto impatto dei Carabinieri di Castello di Cisterna al Parco Verde di Caivano sono state controllate 90 persone, tre persone arrestate e recuperate 750 dosi di eroina e 250 di cocaina. E’ evidente che la violenza dei criminali da strada è oramai fuori controllo. Contro questa esplosione di crimini predatori serve una risposta forte della presenza dello Stato.” Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Avevamo da poco lasciato la casa di mio fratello a Chiaiano – racconta Maria Rosaria Marino madre di Zeudi Di Palma – quando ci è arrivata la segnalazione da parte dei vicini di casa che alcune persone si stavano introducendo in casa. Spaventati abbiamo provato con Zeudi a chiamare il 112 e il 113 ma nulla da fare. Nessuno ha risposto per quasi un’ora. Alla fine, per disperazione, abbiamo iniziato a chiamare anche 118 e 115 e questi ultimi sono finalmente riusciti a metterci in contatto con i Carabinieri. Per fortuna sono stati i vicini di casa a mettere in fuga i malintenzionati ma mi chiedo cosa sarebbe accaduto se in casa ci fosse stata mia nipote e quei criminali fossero riusciti a entrare. Ritengo davvero grave la mancanza di risposta tempestiva di numeri ai quali uno affida la propria sicurezza e la propria incolumità. Mi sono sentita abbandonata dallo Stato. Ho voluto denunciare questo episodio affinchè a nessuno accada ciò che è successo a noi, magari in circostanze ancor più gravi”.

Intanto si segnalano delle iniziative nelle scuole con la somministrazione di un questionario anticamorra, per comprendere le dinamiche che portano alla fascinazione del crimine da parte dei giovani.