Calvi – Rocchetta e Croce. Volontari ripuliscono la cappella della Madonna di “Laureta”

Era dal periodo pre–pandemia che nessuno metteva piede nella cappella di Laureta dedicata alla Vergine Maria. Sulla strada provinciale Calvi Risorta-Rocchetta e Croce, al chilometro 4,

alcuni volontari hanno recentemente hanno ripulito la cappella che fu costruita da Pietro Cifone (1894-1984).

Cifone partecipò alla Prima Guerra Mondiale, visse le atrocità del conflitto, si affidò alla Madonna e quando tornò si ripropose di fare qualcosa. Rafforzò la sua fede e divenne un fervente credente fin quando per appagare la sua devozione nel 1954, anno Mariano, realizzò la struttura con il supporto del responsabile della parrocchia dell’Annunziata di Rocchetta e Croce, don Arcangelo Mercone, con la collaborazione della locale comunità e con la benedizione del Vescovo delle Diocesi di Calvi e Teano, S.E. Giacomo Palombella.

Edificò la cappella, in località “Laureta” (italianizzato in Loreto) a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, ai piedi della vicina collina ed in prossimità di una sorgente d’acqua (oggi estinta). Negli anni la cappella ha subito diverse ristrutturazioni, ultima a cura dell’amministrazione di Salvatore Geremia negli anni 2000.



La festa della madonna di Laureta si teneva il lunedì di Pasquetta, quando una moltitudine di fedeli erano soliti raggiungere la cappella per la messa e poi restare in zona per il tradizionale pic-nic.

Nel 2008 per la ricorrenza del 140° anniversario della fondazione dell’Azione Cattolica Italiana, si tenne una manifestazione il 4 maggio a Piazza San Pietro a Roma e Cifone Pietro fu insignito del titolo di testimone di “Santità laicale”.

Oggi nel 2022 i volontari che hanno ripulito la cappella si augurano che in occasione della Pasquetta si riprenda la celebrazione della Santa Messa con la processione della Madonna di “Laureta”. Il termine laureta deriva da un dialettismo di lavorare la creta (laurà a reta) di cui la zona argillosa è abbondantemente ricca.