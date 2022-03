Castelpetroso. Allontanati dal santuario della Maddonna Addolorata mentre pregano.

(Caserta24ore) CASTELPETROSO Riceviamo da Gianluca Martone, Presidente dell’associazione e pubblichiamo. “Dopo la visita e la preghiera alla grotta di San Michele Arcangelo, io e Antonietta siamo arrivati alla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso per la storica veglia di preghiera in onore della Madonna Addolorata nel giorno della sua festa per i 134 anni dalle Apparizioni per il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Appena arrivati nel parcheggio del Santuario, il sottoscritto e la Segretaria Nazionale siamo stati letteralmente assaliti, come si puo’ vedere dal video, dal Vice Ispettore e dal Comandante Capo della Polizia di Stato della Questura di Isernia, i quali mi hanno chiamato in disparte come un pericoloso criminale e mi hanno notificato l’ordinanza di prescrizioni del Questore di Isernia, datata 18 marzi in loco, SENZA ALCUNA POSSIBILITA’ DA PARTE MIA DI REPLICARE, Il Questore mi intimava di pregare distante dalla Basilica di almeno 300 metri per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, un attacco incomprensibile alla mia persona e all’associazione di cui sono il rappresentante legale, alla preghiera pubblica, alla fede cattolica. Cosa possono fare due persone inermi “armate” di Rosario” di cosi pericoloso? Quali sono i veri motivi per cui Il rosario pubblico davanti ad una basilica, può recare disturbo alle celebrazioni religiose? E poi perche’ avrei dovuto usare mezzi di diffusione sonora? Naturalmente, stizzito per questo accadimento, ho sfogato il mio sdegno, in modo sempre rispettoso, alle forze dell’ordine, mentre io e Antonietta ci recavamo alle due colonne degli angeli per pregare, umiliati come Cristo, in mezzo alla strada, fuori dalla vista di tutti, emarginati e trattati come appestati nel giorno della festa della Madonna. Abbiamo comunque pregato tre rosari, sempre i misteri dolorosi, con relative litanie, e con la Consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria e le preghiere dello Stabat Mater e della Regina Addolorata, sempre sorvegliati a vista dai due agenti a poche decine di metri da noi, al fine di impedire a questi due criminali di avvicinarsi alla basilica, dove il vescovo della diocesi di LARINO-TERMOLI stava celebrando il pontificale che, secondo il questore di Isernia, poteva essere turbato da me e da Antonietta. Al termine della preghiera, la Segretaria di Crociata Cattolica, la Prof.ssa Antonietta Ibello, ha detto ai due agenti, che le hanno chiesto i documenti di identificazione alla criminale “armata” di Rosario: io non mi riconosco più in questo Paese: Mai avrei immaginato che a 58 anni di essere sorvegliata a vista mentre prego il Santo Rosario. Poi siamo ritornati a casa dopo aver visitato lo splendido luogo di Cesa Tra i Santi, dove la Madonna è apparsa a due pastorelle molisane nel lontano 22 marzo 1888 tra le montagne molisane del Matese.