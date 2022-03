Pensionati tartassati, le tasse sono troppo alte per il cittadino in pensione

(di Giuseppe Pace, Partito Pensionati Padova e delegato scuola in Veneto). Dopo oltre 40 anni di lavoro giunge l’età della maggior parte dei pensionati italiani. Dopo 65 anni, si inizia un nuovo periodo della vita da rivivere con interessi meno obbligatori e più aperti al sociale. Purtroppo, in Italia, la scure delle tasse anche sui pensionati si abbatte inclemente da troppo tempo, più di altri Paesi del G7 e G20. Tranne il nostro partito quasi nessuno reclama e i politici in carriera nei loro feudi elettorali ne approfittarono per spendere e spandere i soldi pubblici versati dalle tasse dei cittadini pensionati, dipendenti e imprenditori in aumento. Anche ora il Governo, presieduto da un altro Tecnico, Mario Draghi, sta assecondando quei partiti che vogliono nuove imposte anche sulle prime case. Dunque il nostro Stato ci tratta da sudditi e non da cittadini anche perché permette, senza contrastarte a sufficienza, oltre 60 miliardi annui di corruttele nella sua Amministrazione, in gran parte legate a tangenti negli appalti pubblici. La scure di oltre il 44% delle tasse in Italia è eccessiva per i servizi resi ai contribuenti, pensionati in primis. Di recente ho pubblicato un saggio su Amazon, libri.it, che tratta di evoluzione del cittadino da una precedente condizione ambientale di suddito. Il saggio, pubblicato il 7 dicembre 2021, è d’attualità perché ha per titolo Canale di Pace. La guerra, in atto in Ucraina dopo l’aggressione del dittatore russo V. Putin, lo pone in più risalto non solo in territorio italiano. In esso scrivo che non solo il nostro Stato, spesso e purtroppo, si mostra ancora con un retaggio storico padronale e non è sufficientemente predisposto per favorire ed erogare servizi al cittadino che si evolve da moderno suddito. Spesso si assiste a neofeudi elettorali, dove tutto è possibile anche se non lecito come turbare le gare d’appalti pubblici, bloccare l’ascensore sociale per favorire i galoppini dei politici; da confermare soprattutto, ecc. Ciò, in Italia almeno, è più marcato e diffuso al Sud che al Centro e al Nord, dove però è più sofisticato il metodo evasivo con fatture irreali in una sorta di sistema a matriosche russe, forse imitando i magnati del comunismo moscovita ai quali si sono applicate sanzioni per i lussuosi beni mobili e immobili in Italia. I pensionati italiani hanno subito un sopruso dalla Stato padronale pochi anni fa con il Governo presieduto dal prof. Mario Monti quando la ministra pronunciava spesso il termine “Giovani”. Era l’ex ministra del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, che nel 2011 firmò la contestatissima riforma delle pensioni: l’ha sempre difesa come impianto necessario per non scaricare sulle generazioni future il peso del sistema pensionistico. Ma fatto sta che sui pensionati ci fu una padronale e illegittima sottrazione di quanto dovuto pari a non poche migliaia di euro. I Sindacati protestarono in modo morbito e il Governo prersieduto dal Tecnico, Mario Monti, ne approfittò dimostrando un’avversione verso il cittadino pensionato che alzava la testa per reclamare diritti acquisito con il lavoro non con la politica come gran parte della casta a cui apparteneva. Come può capire una Fornero o un Monti con guadagni ben maggiori della magra pensione spompata dalle tasse inique? Il sazio non capisce e comprende il digiuno E proprio per approfondire le dinamiche del ciclo di vita lavorativa e il rapporto tra generazioni, Confindustria Vicenza ha invitato la professoressa Fornero ad un incontro a Palazzo Bonin Longare, domani 18 marzo alle 16.30, per parlare di “Formazione, lavoro e pensionamento in una prospettiva di integrazione”. Undici anni dopo la legge Fornero, il premier Draghi spinge per una riforma nel solco contributivo da lei tracciato: sindacati e partiti come la Lega frenano, ma intanto è stata abolita quota 100 per i troppi oneri che comportava. «Non solo: è stata anche la prova – aggiunge Fornero – che l’idea di sostituire lavoratori anziani con i giovani non funziona. Come ha dimostrato un approfondito studio di Banca d’Italia, bisogna invece pensare al lavoro in una logica inclusiva, non sostitutiva». Intanto 1 milione di imprese utilizzano il “cassetto digitale dell’imprenditore”. Si plaude che il nostrano sistema camerale abbia raggiunto un nuovo traguardo, l’adesione di un milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell’imprenditore, Tali iniziativa avviata nel 2017 con l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo imprenditoriale e la pubblica amministrazione. Sembra una applicazione ovvia in ambiente orma digitale avanzato o da IV rivoluzione industriale. Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all’utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del suo valore. Come spesso accade è in ambiente della Regione Veneto che il modello della piccola industria ancora si manifesta più di altri ambienti italiani compreso quello della vicina Lombardia. Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti cluster economici quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle attivazioni. Con questa convinzione, lavoriamo per rendere impresa.italia.it un punto di contatto sempre più efficace tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale e confermando il ruolo delle Camere di Commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa del futuro. Ciò che urge ora è nutrire l’azione e la speranza dell’accordo a cessare le ostilità tra Ucraina e Russia grazie anche alla moderazione cinese che non ha invaso Formosa approfittando della situazione. L’attuale Federazione Russia è uno Stato multietnico anche se in misura minore rispetto all’Urss, dove russi e ucraini erano all’incirca rispettivamente il 50% e il 20% della popolazione totale. Della sua politica espansionista ne parla anche un prof. di storia dell’Università di Padova in questi giorni, mentre io ne parlo nel citato saggio, che per chi è interessato a leggerlo, soprattutto se emigrato all’estero, è reperibile sia in formato cartaceo che in eBook, cliccando digitalmente: Giuseppe Pace: Canale di Pace, Amazon, libri.it oppure Amazon.com in Romania, Amazon.ca in Canada, Amazon co.uk. in area anglofona e statunitense. Prevenire la pace è il compito del cittadino del presente e del futuro. Se la “Democrazia è il peggiore modo di governare, ma non ne conosciamo di migliori”, bisogna perfezionarla, migliorarla e praticarla. Uno stato globale futuro ci garantirà, scrive nel libro l’Autore, da possibili scoppi di guerre fratricide e mondiali poichè viene a mancare il movente, cioè le contrapposizioni di interessi e ideologie tra 3 stati espansionisti attuali: Russia, Cina e Usa, tralasciando l’India, per ora. La ex URSS non vuole più la limitazione del suo espansionismo che continuò dopo gli zar di tutte le russie con l’impero comunista e comincia una lunga marcia, non maoista stavolta, he tanto entusiasmo non pochi giovani europei negli anni Sessanta e poi sono saliti in cattedre con il mito dell’egalitarismo dogmatico marxista da appassionare gli altri giovani in formazione. Le democrazie non si ereditano, ma si costruiscono giorno per giorno con onestà e partecipazione alla guida della res pubblica. Saranno gli anticorpi interni alla grande cultura russa a crescere di numero ed agire per una democrazia più matura, meno in fasce. Nel Canale di Pace ho posto il problema di crescita del cittadino nella sua storia evolutiva, che nelle democrazie orientali resta ancora di più che da noi al palo della storia che ne ha bloccato l’evoluzione, purtroppo.