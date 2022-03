Togliamo le accise sul carburante

(Caserta24ore) In Italia il carburante ha raggiunto livelli di costo altissimi, ma il 60% di ciò che paghiamo non è per la materia prima, ma per le tasse imposte dal Governo Italiano. Le cosiddette accise, sono delle tasse sul carburante inserite dallo Stato per fare soldi in breve tempo. Da ieri sono state ribassate, ma solo per 30 giorni, e poi? Oggi, ogni volta che prendiamo il carburante, paghiamo ben 16 accise, di cui una voluta nel 1935 da Benito Mussolini per finanziare la guerra in Etiopia. E poi ancora: stiamo pagando per la tragedia del Vajont del 1963 e per l’alluvione di Firenze del 1966, e molte altre cose. Si può leggere l’elenco completo, delle tasse che lo Stato ci sta facendo pagare da anni. Non è normale pagare tasse così vecchie. Chiediamo al Governo di eliminare le accise più datate e abbassare tutte le altre. Gli italiani sono allo stremo, non ce la fanno più a sopportare macigni sulle loro tasche.