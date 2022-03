Lavoro. Borse di studio per la preparazione a concorsi pubblici

Sono messe a disposizione dall’’associazione AssOrienta in collaborazione con una scuola privata di preparazione. Si partecipa tramite concorso, giunto alla 4ª edizione denominato “Onore al Merito” per l’anno 2022. Il bando prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 800 borse di studio per

la preparazione ai concorsi in divisa.

L’ass.ne AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani è impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado.



Gli orientatori professionali di AssOrienta affiancano ragazzi e ragazze nella difficile fase post diploma, aiutandoli a scegliere il percorso di studi più adatto o il giusto percorso lavorativo. La scuola si occupa di formazione specifica per l’avvio alla carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. L’unione tra queste due realtà ha posto le basi per un programma di orientamento alle carriere in divisa, che ha toccato moltissime scuole secondarie di secondo grado. “La nostra attività di orientamento ha fatto emergere un costante interesse da parte di ragazze e ragazzi per la carriera militare. Il nostro compito, da orientatori, è quello di fornire a questi giovani gli strumenti per trasformare il loro interesse in qualcosa

di più concreto”, ha dichiarato Valentina Galeno Mellucci, Presidente AssOrienta, che ha poi aggiunto “Il concorso Onore al Merito rappresenta proprio uno di questi strumenti. Infatti, grazie alle borse di studio messe in palio sarà possibile avvicinare molti giovani al percorso di vita che li porterà ad indossare una divisa delle Forze Armate o delle Forze di Polizia”.