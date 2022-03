30 marzo Trentennale dell’eccidio di Capaci.

Mercoledì 30 Marzo si celebrerà la giornata della legalità proprio in occasione del trentennale dell’eccidio di Capaci.

Alle ore 10:30 a Castellabate, come in tutti i comuni d’Italia si terrannno iniziative di commemorazione. Nella cittadina campana presso la sala Consiliare Corrado Grande si terrà un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo L.Guercio in cui verrà discusso il tema della legalità.

All’incontro dibattito parteciperanno il Sindaco Marco Rizzo, la Dirigente scolastica, Gina Amoriello e il Generale dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, autore del libro “Noi, Uomini di Falcone”.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00 presso il Salone d’onore del Castello dell’Abate verrà presentato il libro “Noi, gli uomini di Falcone” alla presenza del suo autore, il Dott. Pellegrini, del Sindaco Marco Rizzo, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gianluca Trombetti, del Procuratore della Repubblica- Tribunale di Nola, Dott. Adolfo Izzo.

“Sono onorato e lieto di invitare tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata dedicata alla legalità, proprio in occasione del trentennale dell’eccidio di Capaci. La testimonianza del Dott. Pellegrini, Pool del Giudice Falcone, renderà ancora più autentico, reale ed unico il tema della legalità ai giorni nostri”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.