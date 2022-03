Giornata del Teatro. Riscopriamo la spettacolare bellezza dei teatri greco – romani”

Giornata del Teatro, Antonella Casaburi: “Riscopriamo la spettacolare bellezza dei teatri greco – romani”

Nella ricorrenza del 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro, la scrittrice Antonella Casaburi, autrice di “Mirari”, romanzo ambientato alle spalle dell’antica città di Velia, rende omaggio alla spettacolare bellezza dell’antichissimo teatro greco – romano di Velia che, risalente a quasi 2500 anni fa, fu costruito nel 400 a. C. dai greci di Focea che in questo luogo si insediarono. Il teatro greco – romano di Velia venne eretto sfruttando il dislivello fra la sottostante terrazza dell’acropoli e il pròpilon del tempio pià grande della città, posto alle sue spalle.

Ampliato nei secoli e utilizzato dai romani fino all’età imperiale, epoca in cui sotto Augusto raggiunse il massimo splendore, è dotato di un’acustica impareggiabile, tanto da rendere uniche le rappresentazioni teatrali che oggi si svolgono in questo luogo dotato di fascino immutalbile e suggestivo. L’augurio, in questa giornata dedicata al teatro, è che, come da tempo avviene a Velia, si torni a far rivivere i meravigliosi teatri antichi disseminati nella nostra penisola, affinchè rappresentando al loro interno commedie e tragedie classiche si riesca a ricreare un indissolubile legame fra il passato e il presente.