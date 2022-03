Aversa. Ricordo di Fausto Mesolella

Il 3 aprile, l’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa alle 18 presenterà un evento di grande rilievo dedicato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione. A ricordarlo sarà un nutritissimo parterre di ospiti, a partire dalla sua band, gli Avion Travel. Con loro ci saranno Actions, Alessio Bonomo, Antonio Del Gaudio, Brunella Selo, Fausta Vetere, Ferdinando Ghidelli, Francesco Del Prete, Gianni Valentino, Gian Piero Bencivenga & Paolino Volpari, Imad Zebala, Letti Sfatti, Patrizio Trampetti, Raiz, Rosalba Di Girolamo, Virtuosi Di San Martino, Vittorio Remino. Tutti renderanno omaggio al grande autore e chitarrista interpretando alcuni dei suoi brani più significativi. L’Auditorium è in via Nobel ad Aversa. L’ingresso è con green pass e prenotazione obbligatoria ai numeri 336.694666 o 335 5383937. Recentemente si sono svolte due serate in Spagna, il 3 e 5 marzo, a Madrid e a Logroño, organizzate con l’Istituto Italiano di Cultura, mentre nel novembre 2021 era stata la volta di Milano e Bergamo, con l’organizzazione di Freecom Hub. Negli scorsi anni si erano svolti appuntamenti a Napoli, Maranello (Modena), Milano, a Roma per due volte e a Barcellona per tre. Le finaliste del Premio dedicato alla cantautrice prematuramente scomparsa nel 2003 saranno come sempre selezionate da un nutrito e prestigioso Comitato di garanzia, composto da importanti cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali e guidato dal direttore artistico Ferruccio Spinetti. Alla vincitrice del premio assoluto sarà attribuita una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” una di € 800. Riconoscimenti della giuria andranno anche alla migliore interpretazione, al miglior testo ed alla migliore musica. Sono poi previsti diversi altri premi assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte.